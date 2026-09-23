Fiat Topolino Dolcevita: arriva il tetto apribile in tela per viaggiare en plein air

(Adnkronos) – La famiglia Fiat Topolino si amplia con l'arrivo della nuova Dolcevita, versione che introduce nella gamma il tetto apribile in tela. Una soluzione finora riservata alla Vilebrequin Collector's Edition e che diventa ora disponibile su una variante destinata a un pubblico più ampio. L'obiettivo è combinare la protezione offerta dalla carrozzeria chiusa con la possibilità di viaggiare all'aria aperta, riprendendo uno degli elementi che hanno caratterizzato alcune delle più celebri piccole Fiat del passato. Il nome Dolcevita sottolinea proprio questa impostazione, ispirata a uno stile di mobilità semplice e tipicamente italiano. Con la nuova versione, l'offerta della piccola elettrica comprende Corallo, Sport, Vilebrequin e Dolcevita, declinazioni differenti di un modello progettato principalmente per gli spostamenti urbani. L'ultima arrivata punta soprattutto sull'esperienza open-air, trasformando il tetto apribile in uno dei suoi principali elementi distintivi. La novità arriva in una fase positiva per Topolino. Secondo i dati comunicati da Fiat, le vendite europee del quadriciclo elettrico registrano una crescita che raggiunge il 30% rispetto all'anno precedente, confermando il ruolo del modello all'interno di un segmento sempre più importante per la mobilità cittadina. Particolarmente significativo il risultato ottenuto sul mercato italiano. Nei primi otto mesi dell'anno Topolino ha raggiunto il 42,2% di quota tra i quadricicli leggeri elettrici, guadagnando 2,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo precedente. Dimensioni contenute, propulsione completamente elettrica e semplicità di utilizzo rimangono quindi alla base della proposta. Con Dolcevita, Fiat aggiunge un ulteriore elemento di personalizzazione e prova ad allargare il pubblico della Topolino, rivolgendosi anche a chi cerca un piccolo mezzo urbano capace di trasformare gli spostamenti quotidiani in un'esperienza più informale e aperta all'esterno.

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