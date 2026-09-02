Euro, il 21 settembre scade il termine per votare le nuove banconote

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Manca sempre meno alla chiusura del sondaggio per le nuove banconote. La Banca centrale europea ha selezionato dieci proposte per la sua 'riforma' agli euro, con le votazioni online che si concluderanno il prossimo 21 settembre. Lo scorso luglio sono state presentati i 'progetti' finali dei disegni finalisti. Il concorso per la scelta delle prossime banconote è ora nella sua fase finale: è stata la stessa presidente Christine Lagarde a lanciare il sondaggio che contribuirà, entro fine anno, al nuovo design che poi sarà sviluppato e testato prima di entrare effettivamente in produzione. Ludwig van Beethoven sui 10 euro, Marie Curie sui 20 euro, Leonardo da Vinci sui 100 euro, ma anche un picchio muraiolo e un martin pescatore. I design si basano su due diversi temi ('Cultura europea' e 'Fiumi e uccelli') e solo uno di questi due sarà il protagonista della banconote del futuro. Le proposte sono state scelte tra oltre 1.200 candidature da parte di grafici, a 25 dei quali è stato chiesto di elaborare la propria proposta per uno o per i due temi. Una giuria indipendente da 21 esperti di discipline diverse ha selezionato le dieci proposte, che ora saranno al centro del nuovo sondaggio online aperto fino al 21 settembre 2026. Un altro sondaggio, con le stesse domande, sarà condotto in parallelo da una società di ricerca indipendente presso un campione rappresentativo di cittadini dell’area dell’euro. La Bce pubblicherà un rapporto sui risultati di entrambi i sondaggi una volta selezionato il progetto finale. Le risposte del pubblico costituiscono un elemento fondamentale per assicurare l’inclusività perseguita dall’Eurosistema, consentendo di prestare ascolto alle opinioni dei cittadini di tutta Europa. Ognuno può scegliere tra cinque opzioni (da "mi piace molto" a "non mi piace per niente") su ogni serie proposta, e non sulla singola banconota. In più viene chiesta la motivazione della propria scelta. Il questionario online è già attivo sul sito della Bce. L’immissione in circolazione delle nuove banconote è prevista negli anni successivi e le precedenti serie di banconote in euro manterranno il proprio valore e continueranno a circolare insieme alla nuova serie. Sarà la prima riprogettazione completa delle banconote in euro dopo la loro emissione nel 2002. Le nuove banconote saranno dotate di caratteristiche di sicurezza nuove e più avanzate per agevolarne il riconoscimento e l’accessibilità, anche da parte delle persone con problemi visivi. La Bce vuole anche ridurre l’impronta ambientale delle banconote rendendole più resistenti all’usura e ricorrendo a materiali e processi di produzione più sostenibili.

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