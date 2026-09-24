Presentati a Comiso i Campionati del Mediterraneo “Ragusa 2027”: a fine gennaio la kermesse internazionale Under 15 e Under 17

Prende il volo dall’Aeroporto di Comiso l’avventura di “Ragusa 2027”, prossima edizione – sarà la 23^ della storia – dei Campionati del Mediterraneo di scherma Under 15 e Under 17. La kermesse internazionale giovanile, in programma dal 29 al 31 gennaio e dedicata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, è stata presentata ufficialmente questa mattina, presso la sala Belgiorno dell’infrastruttura ragusana, in occasione di un convegno dal titolo “L’opportunità che l’Aeroporto di Comiso offre per lo sviluppo dell’attività culturale, sociale e sportiva del territorio”. Un dibattito ricco di contenuti, che ha messo in luce l’importanza dei Campionati del Mediterraneo 2027 anche in chiave turistica e di valorizzazione per la città e l’intera provincia di Ragusa, dove saranno organizzate numerose attività di promozionali lungo la marcia d’avvicinamento all’evento.

Il Comitato organizzatore guidato da Arturo Torregrossa, Presidente del Comitato regionale FIS Sicilia, sta lavorando con grande impegno già da mesi, dopo che, nella riunione dello scorso aprile ad Atene, la candidatura presentata dalla Federazione Italiana Scherma presieduta da Luigi Mazzone è stata premiata dalla Confederazione del Mediterraneo con l’assegnazione dei Campionati che torneranno per la quarta volta in Italia, dopo le edizioni di Siracusa 2007, Chiavari 2014 e Cagliari 2019. Tutti i dettagli dell’evento sono stati illustrati questa mattina alla presenza del Presidente onorario della FIS, Giorgio Scarso, del Segretario generale della Confederazione, Vincenzo De Bartolomeo, del già citato presidente Arturo Torregrossa, rappresentante del CR Sicilia con il vicepresidente Leandro Giurdanella e il consigliere Massimo Porta, del Sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, affiancato dall’Assessore allo sport Simone Digrandi, della Sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, del componente del CdA di SAC, Giuseppe Alfano.