ESA e Pokémon insieme per la divulgazione spaziale con mostre e iniziative in Europa

(Adnkronos) – In occasione della Settimana Mondiale dello Spazio 2026, in programma dal quattro al dieci ottobre, l'Agenzia Spaziale Europea e The Pokémon Company International hanno avviato un progetto di collaborazione istituzionale finalizzato alla divulgazione scientifica e alla promozione dell'esplorazione aerospaziale presso il grande pubblico. L'iniziativa ha preso simbolicamente avvio a seguito del rientro dalla Stazione Spaziale Internazionale di un peluche raffigurante il personaggio di Pikachu, rimasto in orbita per sessantasette giorni a bordo della missione dell'astronauta dell'ESA Sophie Adenot per un totale di oltre mille orbite attorno alla Terra. Il cuore del programma è costituito da una mostra temporanea a carattere educativo progettata congiuntamente dalle due organizzazioni, concepita per affiancare alla narrazione visiva i contenuti scientifici relativi alle missioni europee. Attraverso pannelli illustrati, i visitatori possono approfondire i sistemi di lancio, il supporto della vita in orbita, il monitoraggio dell'attività solare e l'esplorazione del sistema solare. Il percorso espositivo debutta in corrispondenza degli ESA Open Days 2026 presso le sedi dell'Agenzia a Parigi, Frascati, Noordwijk, Darmstadt, Villanueva de la Cañada e Harwell, per poi essere trasferito da ottobre 2027 a norma di calendario nei principali poli museali e scientifici del continente, tra cui la Cité de l'espace di Tolosa, la Ciudad de las Artes y las Ciencias di Valencia, il Deutsches Museum di Norimberga, l'Euro Space Center in Belgio, il Science Museum di Londra e la manifestazione Lucca Comics & Games in Italia. In merito al valore divulgativo del progetto, il direttore generale dell'ESA Josef Aschbacher ha dichiarato: “Ispirare le generazioni future è una parte fondamentale della missione dell'ESA. Attraverso questa collaborazione con Pokémon, stiamo aprendo nuovi modi per permettere alle persone in tutta Europa di entrare in contatto con lo spazio attraverso un'esperienza unica e coinvolgente”, aggiungendo che “portando l'esplorazione spaziale al di fuori dei contesti tradizionali, speriamo di accendere la curiosità, suscitare un senso di meraviglia nei confronti del nostro Universo e incoraggiare persone di tutte le età a scoprire le opportunità che lo spazio offre per il futuro”.

Mathieu Galante, Senior Director of Licensing presso The Pokémon Company International, ha commentato: “Ogni viaggio Pokémon inizia con un senso di meraviglia verso ciò che si trova oltre il mondo che conosciamo. Dalle regioni più lontane agli incontri che arrivano fino allo spazio, questo spirito di scoperta ha sempre fatto parte dell'esperienza di un Allenatore di Pokémon. La collaborazione con ESA apre una nuova frontiera per i fan, unendo il mondo dei Pokémon e la meraviglia dello spazio per i visitatori di diverse località in tutta Europa”. Per consultare le schede tecniche e i dettagli delle missioni coinvolte è possibile accedere alla sezione informativa presente sul sito dell'ESA. Il progetto prevede infine un'integrazione digitale all'interno dell'applicazione Pokémon GO, che fino ad aprile 2027 offre dinamiche di gioco geolocalizzate ed eventi tematici dedicati all'esplorazione spaziale all'interno dei percorsi museali aderenti.

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