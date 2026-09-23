Elite Detailing Milano, la cura dell’auto diventa un’esperienza su misura

(Adnkronos) – Oltre vent’anni di esperienza nella cura, nella valorizzazione e nella protezione delle automobili, con una particolare specializzazione nelle vetture di lusso, nelle supercar e nelle auto d’epoca. Questo è il percorso di Elite Detailing Milano, realtà con sede ad Assago, che ha costruito la propria attività sulla personalizzazione degli interventi e sull’utilizzo di tecniche e prodotti di ultima generazione. L’azienda offre ampi servizi di lucidatura professionale, trattamenti nanotecnologici, pulizia e sanificazione degli interni, decontaminazione della carrozzeria, impermeabilizzazione delle capote, wrapping e applicazione di pellicole PPF – Paint Protection Film. Gli interventi sono rivolti sia a privati, collezionisti che concessionari o musei automobilistici e aziende, con la possibilità di effettuare alcune lavorazioni anche a domicilio, forse le piu' comode. «L’obiettivo è coniugare precisione artigianale e innovazione tecnologica, trasformando il detailing in un percorso su misura capace di preservare il valore, l’estetica e l’identità di ogni automobile. Nell’atelier di Elite non si vende un servizio, ma si regala un’emozione" sottolinea Franco Lanza titolare di Elite Detailing Milano

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