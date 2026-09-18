Eccellenza. La Sancataldese a caccia del bis di vittorie: all'”Antonio Alaimo” punta a ripetersi con il Bagheria

E’ una Sancataldese che vuol concedere il bis nel campionato di Eccellenza. Dopo l’esordio vincente dei verdeamaranto domenica scorsa a Terrasini 1-2 contro il Partinicaudace, la formazione di Orazio Boncore punta a raddoppiare il numero di vittorie in campionato contro un’altra compagine palermitana come il Bagheria. Un match, quello in programma allo stadio Antonio Alaimo di Serradifalco che si annuncia comunque come la classica partita nella quale gli avversari di turno, proprio perché sulla carta non partono con i favori del pronostico, non per questo vanno e devono essere sottovalutati.

La Sancataldese tutto questo lo sa. Il Bagheria domenica scorsa ha perso all’esordio con il Castellammare 0-2, ma ha disputato una prestazione generosa. E allora ecco che diventa importante per i verdeamaranto scendere in campo con il piglio giusto, facendo leva sulla voglia di mettere in cassaforte prima possibile partita e risultato.

La Sancataldese, in queste ultime gare, tra Coppa Italia e campionato, è apparsa in crescita. Dopo il passo falso all’esordio in Coppa Italia con il Kamarat, ha sconfitto gli stessi agrigentini nel ritorno, per poi battere in rimonta il Partinicaudace all’esordio in campionato. Dunque, una Sancataldese a caccia di conferme quella che domenica affronta all’Antonio Alaimo un Bagheria che cercherà di scompaginare i piani di mister Boncore. Arbitrerà Sancataldese – Bagheria Ettore Maria Occhipinti di Enna, con Davide Trovato e Mattia Boris Rizzo entrambi di Agrigento.

Nel frattempo, per quanto concerne i biglietti del match, c’è da dire che la Sancataldese ha fatto sapere che sono 100 i biglietti disponibili per la sfida di domenica a Serradifalco contro il Bagheria. Allo stadio il botteghino non è disponibile, per cui l’ingresso sarà consentito solo a chi acquista il biglietto in prevendita entro le ore 12 di domenica 20 settembre. Il prezzo è di 11 euro (Tribuna Locale & Settore Ospiti). I biglietti si possono acquistare presso Tabaccheria Cammarata (C.so Vittorio Emanuele, 13) oppure Tabaccheria Menna (C.so Vittorio Emanuele, 100/110). (Foto Vincenzo Bonelli – Sancataldese Calcio Official)