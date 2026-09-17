Da Ferrero e Save the Children un nuovo gioco motorio al Punto Luce dell’Aquila

L’AQUILA (ITALPRESS) – Presso il Punto Luce Save the Children dell’Aquila è stato inaugurato il Fungus, il nuovo gioco motorio donato da Ferrero grazie al coinvolgimento dei propri dipendenti nell’iniziativa interna “Global Step Challenge – Every Little Step Counts”. La donazione rappresenta il risultato di un impegno condiviso a favore della promozione del benessere e di stili di vita attivi, con l’obiettivo di offrire a bambini e bambine uno spazio dedicato al gioco e al movimento.

Fungus è uno dei giochi ludico-motori del Kinder Joy of moving PARK, progettati in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli, basati sul metodo Joy of moving e pensati per bambine e bambini tra i 5 e i 12 anni. Attraverso il movimento, il gioco invita i bambini a sperimentare e a sviluppare diverse abilità, creando un contesto positivo e coinvolgente. In particolare, stimola l’intraprendenza, incoraggiandoli a prendere l’iniziativa, salire sui piattelli e farli ruotare. La presenza dell’assessore alle politiche sociali dell’Aquila Manuela Tursini, rappresentanti di AppStart, Ferrero, Save the Children e delle famiglie del territorio, conferma il valore della collaborazione tra le due realtà e il loro impegno comune a favore del benessere e dello sviluppo delle nuove generazioni.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto internazionale di responsabilità sociale Kinder Joy of moving e la partnership pluriennale con Save the Children, come parte di un percorso più ampio di azioni condivise, nato dall’intento comune di offrire alle bambine, ai bambini e agli adolescenti che frequentano i Punti Luce coinvolti la possibilità di sviluppare talenti, aspirazioni e nuove competenze, anche quando il contesto sociale e familiare rischia di limitarne le opportunità. Attraverso esperienze educative, formative e ludiche, Ferrero e Save the Children rinnovano così il proprio impegno nel contrasto alla povertà educativa, promuovendo il diritto al gioco e l’accesso a occasioni di crescita capaci di accompagnare ciascun minore nel proprio percorso di sviluppo.

La collaborazione tra Save the Children e Kinder Joy of moving, avviata nel 2019, mette al centro il diritto al gioco e all’educazione, portando la metodologia Joy of moving in 7 Punti Luce, spazi ad alta densità educativa creati da Save the Children per offrire gratuitamente opportunità formative, ricreative e culturali a bambine, bambini e adolescenti.

Negli anni, il Punto Luce è diventato un presidio educativo importante per la comunità locale, con attività continuative durante tutto l’anno a contrasto della povertà educativa e dell’isolamento sociale. Grazie al nuovo gioco motorio, circa 500 bambini potranno beneficiare di ulteriori opportunità di aggregazione e divertimento.

– foto ufficio stampa Ferrero –

(ITALPRESS).