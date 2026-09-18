Coppa Italia di Promozione. Trasferta impegnativa per la Sommatinese di Salvatore Sammartino contro la Barrese

E’ una trasferta da non prendere sotto gamba per la Sommatinese nella gara di andata dei 32esimi di finale di Coppa Italia di Promozione. Avversaria di turno è quella Barrese che costituisce oggi una realtà emergente di una certa rilevanza del calcio dilettantistico siciliano di categoria. L’andata si disputerà in terra ennese domenica alle 15,30.

Un match il cui pronostico, sulla carta, appare equilibrato: se è vero, infatti, che i padroni di casa possono contare su una intelaiatura tecnica e tattica ormai consolidata, è altrettanto vero che la Sommatinese, sotto la guida di Salvatore Sammartino, è cresciuta parecchio. A questo va aggiunto il fatto che il Ds Tony Sgarlata ha fatto un lavoro di qualità mettendo la sua esperienza a disposizione di una società come quella granata la cui rosa ha arricchito con diversi elementi di qualità.

Negli ambienti calcistici sommatinesi c’è entusiasmo e voglia di lasciare il segno. I tifosi sono vicini alla squadra e alla dirigenza che sta lavorando sodo per mettere a punto un progetto che possa rivelarsi quanto più vincente e convincente possibile. Insomma, la Sommatinese è pronta per dire la sua a partire da questo match di andata del primo turno di Coppa Italia di Promozione. Il ritorno di Coppa Italia di Promozione, invece, si svolgerà il prossimo 30 settembre sempre alle 15.30. Arbitrerà Barrese – Sommatinese Valentina Scalzo di Enna, coadiuvata dai collaboratori di linea Matteo Savasta e Francesco Riccobene, entrambi di Enna.