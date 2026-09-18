Coppa Italia di Promozione. Obiettivo qualificazione per l’esordio stagionale del Serradifalco sul campo del Sant’Anna Enna

Interesse, attesa, entusiasmo: è il mix di sensazioni ed emozioni che si respira nell’ambiente del tifo del Serradifalco Calcio in vista dell’esordio stagionale ufficiale della squadra allenata da Gianfilippo Di Matteo in Coppa Italia di Promozione in trasferta contro il Sant’Anna di Enna. Una squadra, il Serradifalco Calcio, che in estate s’è rinforzata parecchio confermando, nello stesso tempo, lo zoccolo duro della rosa che tanto bene ha fatto lo scorso campionato arrivando a sfiorare la qualificazione ai play off Promozione.

Per la gara d’esordio di Coppa Italia di Promozione, i falchetti saranno impegnati in trasferta contro il S. Anna Enna domenica settembre 2026 con inizio alle ore 15,30 presso lo stadio comunale di Calascibetta. Un match che vale come andata del primo turno di Coppa. Il ritorno si svolgerà mercoledì 30 settembre allo stadio Antonio Alaimo di Serradifalco (ore 15,30). Un confronto nel quale saranno importanti i contributi in zona gol della coppia Castrillo – Goti (nella foto).

Un match, quello di domenica, che si annuncia subito importante ed indicativo per un Serradifalco che, dopo gli allenamenti congiunti e la preparazione del pre campionato, è ora alla ricerca delle prime risposte dal campo. Ovviamente la dirigenza, come anche i tifosi, sperano che i falchetti possano centrare l’obiettivo di qualificazione al turno successivo in una competizione che, per altro, hanno già vinto una prima volta nella loro storia al tempo della presidenza targata Leonardo Burgio.

Arbitrerà Sant’Anna Enna- Serradifalco Gabriele Gazzo di Catania, con guardalinee Luciano Antonio Fabio e Gabriele Maria Lombardo, entrambi di Caltanissetta.