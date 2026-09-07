Con ‘Prezzo protetto’ per Pandina e Grande Panda condizioni migliori di un anno fa

(Adnkronos) – Roma, 7 set. – Per famiglie alle prese con crescenti problemi di bilancio Fiat lancia a settembre una iniziativa con offerte promozionali a condizioni addirittura inferiori rispetto a quelle proposte nello stesso mese del 2025. L'iniziativa è dedicata a due dei modelli più rappresentativi della gamma: Pandina e Grande Panda. Per la prima, con questa proposta l'auto più venduta in Italia diventa disponibile a partire da 9.950 euro in caso di finanziamento Stellantis Financial Services e rottamazione di un veicolo fino a Euro 5 o di una qualsiasi vettura Fiat in permuta. Sotto il suo design immediatamente riconoscibile e senza tempo, batte un cuore tutto italiano: un motore FireFly 1.0L da tre cilindri con 65 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce, supportato dalla tecnologia mild-hybrid a 12V che le consentono consumi nel ciclo misto di 5,0L/100Km e un’autonomia di oltre 700 km con un pieno di carburante. Accanto a lei, la nuova Grande Panda con nuovo motore benzina Turbo 100 e cambio manuale a 6 rapporti viene proposta con finanziamento Stellantis Financial Services a 14.950 euro per tutti anche senza usato da rottamare. "Da oltre 125 anni FIAT accompagna la vita quotidiana degli italiani. In un momento in cui molte famiglie devono fare i conti con l'aumento delle spese essenziali, vogliamo dare un segnale concreto. Con 'Prezzo Protetto' mettiamo a disposizione due modelli chiave della nostra gamma a condizioni ancora più vantaggiose rispetto a un anno fa, confermando il nostro impegno a rendere la mobilità accessibile a tutti”, dichiara Alessio Scutari – Managing Director Fiat e Abarth Italia.

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