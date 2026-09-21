Chico Forti ottiene la semilibertá, a febbraio 2027 udienza per la libertà condizionale

(Adnkronos) – Il tribunale di sorveglianza di Verona ha concesso oggi la semilibertà a Chico Forti, 67 anni. Lo rende noto il comitato 'Una chance per Chico' in un post pubblicato sui propri profili social. Il comitato fa sapere inoltre che "è stata fissata al 24 febbraio 2027 l'udienza per la richiesta di libertà condizionale". Forti nel 2000 è stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti, in Florida, nel processo per l'omicidio di Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. A maggio del 2024 Forti è rientrato in Italia per scontare il resto della pena nel suo paese natale dopo l'accordo tra Roma e Washington. Forti è detenuto nel carcere veneto di Montorio. Ora, la decisione del Tribunale di sorveglianza.

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