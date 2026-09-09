Champions, Psg a valanga 6-1 sullo Slovan, manita del Barca e Liverpool supera l’Atletico

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Goleada per il Psg di Luis Enrique, campione in carica, nella prima giornata della fase a campionato della Champions League. Al Parco dei Principi i transalpini hanno travolto 6-1 lo Slovan Bratislava grazie alla doppietta di Dembele nel primo tempo al 17' e al 23', una tripletta di Ferran Torres al 31', 47' e 57' e un gol di Fabian Ruiz all'88'. Per gli ospiti in gol va Camara al 59'. Vittoria di misura, invece, ad Anfield per il Liverpool che ha la meglio 2-1 sull'Atletico Madrid di Simeone in rimonta. In gol nel primo tempo Llorente per i colchoneros, poi Szoboszlai per i Reds trova il pari e nella ripresa Mac Allister completa la rimonta per la squadra di Iraola. Vincono anche i portoghesi dello Sporting Lisbona, che superano i turchi del Galatasaray per 3-1. Autogol di Inacio, pari lusitano con Catamo e poi gol di Suarez su rigore e di Zalazar.

Manita del Barcellona in serata. I balugrana di Flick si sono imposti a valanga al Camp Nou 5-1 sul Feyenoord, grazie alla doppietta di Raphinha e i gol di Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus, per gli olandesi di Steijn la rete della bandiera. Nell'altra sfida delle 18,45 lo Stoccarda ha superato 3-1 il Viking grazie alla tripletta del bosniaco Demirovi, di Tripic il gol dei norvegesi.

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