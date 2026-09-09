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Champions, oggi Napoli-Arsenal 0-0 – Diretta

AdnKronos

Champions, oggi Napoli-Arsenal 0-0 – Diretta

Mer, 09/09/2026 - 19:53

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(Adnkronos) – Il Napoli fa il suo esordio in Champions League. Oggi, mercoledì 9 settembre, gli azzurri sfidano l'Arsenal – in diretta tv e streaming – al Maradona nella prima giornata della massima competizione europea. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta per 3-2 contro l'Inter a San Siro nell'ultimo turno di Serie A, mentre quella di Arteta ha vinto il derby contro il Chelsea in Premier League.     Napoli-Arsenal sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Prime Video. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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