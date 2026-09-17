Carney “L’alleanza Ue-Canada faro per altre democrazie”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Cita Wolfgang Goethe, risponde a Donald Trump, sorride a un beffardo coro “Usa, Usa” che arriva da un eurodeputato, e si concede anche a un selfie con la presidente del gruppo dei Verdi europei, Terry Reintke, che lo ha accolto in Aula con la maglia della nazionale di hockey su ghiaccio del Canada. Una mattinata intensa per Mark Carney, primo ministro canadese che è intervenuto nella plenaria del Parlamento Europeo all’indomani della proposta lanciata da Ursula von der Leyen. “Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinchè diventi il primo membro associato dell’Ue”, aveva detto la presidente della Commissione ieri agli eurodeputati nel discorso sullo Stato dell’Unione.

“Accogliamo con favore questa ambizione – ha risposto oggi Carney -: i sondaggi mostrano che la stragrande maggioranza dei canadesi è favorevole a legami molto più stretti”.

E nella conferenza stampa dopo il suo intervento, alla domanda specifica se il Canada sarà membro associato o sarà istituita un’alleanza, ha replicato: “La presidente von der Leyen ha usato entrambi i termini, alleanza per il futuro e membro associato. La definizione spetta all’Ue, la cosa fondamentale è che tutti i presidenti a livello Ue e in Canada condividano il merito, la sostanza”.

Il primo ministro ha chiarito che il Parlamento canadese discuterà e voterà la proposta: “E’ l’inizio di un processo”. E sempre in conferenza stampa, Carney ha risposto alle domande sul presidente Usa Donald Trump, che ieri ha definito “ridicola” l’alleanza Ue-Canada, minacciando altri dazi. “Un’alleanza è un processo positivo – ha detto il premier canadese -. Lo dico al presidente degli Stati Uniti: un Canada più forte e resiliente è un partner migliore anche per gli Stati Uniti. Questo processo rafforzerà il Canada e l’Unione Europea”.

Il discorso di Carney si è aperto con un riferimento a Goethe: “Nel cuore della Germania, sopra Weimar, si erge un crinale boscoso chiamato Ettersberg. Per decenni, Goethe vi ha passeggiato, riflettuto e scritto. Una quercia su quel crinale finì per portare il suo nome: un monumento vivente ai più alti ideali della cultura europea. Quando il Novecento precipitò nell’oscurità, quella stessa quercia si ritrovò imprigionata dietro il filo spinato di Buchenwald, testimone silenziosa del più profondo fallimento morale dell’umanità – ha detto Carney -.

Goethe aveva compreso che per gli ideali bisogna battersi, che i valori non si difendono da soli – ha aggiunto -. Non a caso, alla fine del Faust, l’ultima visione del vecchio poeta è quella di un popolo libero su una terra libera: “Solo chi deve conquistarla ogni giorno si merita la libertà, così come la vita”. La libertà e la vita vanno conquistate ogni singolo giorno. Ogni giorno. Non una volta sola nel 1945, nel 1956 o nel 1989. Ogni giorno, compreso quello odierno”.

“Nei suoi scritti, Goethe ha utilizzato una parola usata dai chimici della sua epoca: affinità elettive – ha aggiunto -. Affinità elettive dei vari elementi che si combinano perchè si attirano reciprocamente, Europa e Canada non sono legate dalla geografia, anche se gli amici danesi sanno che condividiamo un confine di tremila chilometri nell’Artico. Siamo legati da un’affinità elettiva, scelta, rinnovata e in questo modo più forte”.

Per Carney “un’alleanza tra Canada e Unione Europea rappresenterebbe un faro per le altre democrazie. Un’alleanza definita non da ciò a cui ci opponiamo, ma da ciò che sosteniamo: libertà, solidarietà, prosperità, sostenibilità. Un’alleanza che costruisce resilienza grazie a ciò che ci consente di fare per i nostri cittadini, e a ciò che permette ai cittadini di fare per se stessi – ha aggiunto -. Un’alleanza abbastanza forte da impedire a chiunque di dettare le nostre scelte. Abbastanza aperta da accogliere nuove adesioni. Abbastanza salda nei principi da far sì che la nostra forza rafforzi il diritto internazionale anzichè sostituirlo”. “Possiamo contribuire a creare il prossimo ordine mondiale giusto, stabile e prospero”, ha sottolineato il premier, sottolineando come Ue e Canada insieme possono essere più forti e raggiungere una maggiore autonomia strategica.

“I dati economici parlano chiaro: il potere contrattuale di chi domina in una relazione di sfruttamento crolla ben prima che si raggiunga la piena indipendenza. La diversità è un vantaggio. L’obiettivo non è l’autosufficienza, bensì la resilienza collettiva – ha dtto Carney -. Questo vantaggio reciproco è alla base della proposta di un partenariato più profondo tra Canada ed Europa”.

Nella conferenza stampa con Carney, la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola ha affermato che “non bisogna avere paura di quello che è nuovo, soprattutto in periodi come questo che non sono facili. Proprio in momenti del genere servono decisioni coraggiose. Questa è l’apertura di un’alleanza transatlantica, con un amico, questo ci consente di avere anche rapporti più stretti con il Parlamento canadese”.

“L’annuncio di ieri, che apre la strada a un rafforzamento della nostra alleanza, rappresenta un passo avanti estremamente positivo – ha sottolineato Metsola in Aula -. Offre il potenziale per una collaborazione più stretta su questioni fondamentali per i cittadini, le famiglie e l’industria su entrambe le sponde dell’Atlantico. Esistono le premesse per una migliore cooperazione a molti livelli diversi: dalla difesa e dal commercio all’energia, all’istruzione e alla ricerca. Insieme possiamo aprire nuove ed entusiasmanti prospettive e, in ultima analisi, migliorare la vita delle persone. La giornata di oggi segna un’altra tappa fondamentale di questo cammino condiviso.

– Foto sat/Italpress –

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