Caltanissetta, prorogate al 9 settembre le iscrizioni alla 71^ Coppa Nissena

Caltanissetta 8 settembre 2026. Prorogate fino alle ore 12.00 di mercoledì 9 settembre le iscrizioni alla 71^ Coppa Nissena – Trofeo Michele Tornatore – 1° Memorial LIVIO ALESSI – Memorial Luigi Campione, che da venerdì 11 a domenica 13 sarà la competizione che completa il Campionato Italiano Supersalita. La proroga è stata chiesta dagli organizzatori e concessa dalla Federazione ACI Sport.

Il fine settimana sportivo sarà presentato al Comune di Caltanissetta nella Sala Gialla, alle ore 11.00 di giovedì 10 settembre alla presenza del Presidente dell’AC nisseno e del Sindaco della città. Tutte le redazioni e gli operatori della comunicazione sono invitati.

Saranno diverse le sfide decisive per i titoli italiani a partire da quella per il Tricolore Assoluto che si contendono il fiorentino Simone Faggioli e l’abruzzese Stefano Di Fulvio, a cui si aggiungeranno quelle di altre categorie. Tutti i maggiori protagonisti del campionato hanno confermato la presenza.