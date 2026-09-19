Caltanissetta. Nissa Futsal, buona la prima: 5-4 nel test con l’Under 19 dell’AC5 Agrigento-Canicattì

CALTANISSETTA – Primi segnali positivi per la Nissa FC Futsal che, dopo due settimane di preparazione, ha superato per 5-4 l’Under 19 dell’AC5 Agrigento-Canicattì nell’allenamento congiunto disputato al PalaMilan.Per i ragazzi di mister Paride Puzzanghera è stato un primo banco di prova significativo contro la formazione guidata da Totò Rizza, espressione di una società che milita in Serie A2 Élite. Un avversario competitivo, già capace di battere una squadra di Serie C2 in una precedente amichevole.A firmare le reti biancoscudate sono stati Vincitore, Lauricella, Simone Balbo e Ben Aissa, autore di una doppietta. La Nissa ha mostrato personalità e spirito di squadra, offrendo allo staff tecnico indicazioni utili per proseguire il lavoro sulla condizione atletica, sull’intesa e sugli automatismi di gioco.«Dopo appena due settimane di preparazione, vedere i ragazzi affrontare con personalità un avversario di qualità è un segnale incoraggiante – dichiara il presidente emerito Arialdo Giammusso –. Più della vittoria mi interessavano l’atteggiamento, la disponibilità al sacrificio e la voglia di giocare insieme. Nei ragazzi c’è l’orgoglio di appartenere alla grande famiglia della Nissa FC: si percepisce nell’entusiasmo e nell’impegno con cui stanno affrontando questa nuova avventura».«Abbiamo cominciato bene, ma c’è ancora tanto da lavorare – prosegue Giammusso –. Il mister e lo staff stanno facendo crescere il gruppo e dobbiamo continuare con umiltà e determinazione. Questa maglia rappresenta una città e una storia importante: vogliamo onorarla ogni volta che scendiamo in campo».La Nissa FC Futsal ringrazia l’AC5 Agrigento-Canicattì e mister Totò Rizza per il confronto e augura loro un buon campionato.