Caltanissetta, le mandorle alleate della salute: il 26 settembre evento della Coldiretti al Mercato Campagna Amica

Lo dice la scienza: le mandorle sono un vero e proprio toccasana per la salute. Quindi limitare il consumo delle merendine multiprocessate a favore di questo Prezioso alimento costituisce una svolta.E proprio per stimolare il consumo di mandorle che Coldiretti Caltanissetta grazie al Progetto finanziato dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento Regionale dell’Agricoltura) sabato 26 settembre al Mercato Campagna Amica di via Fra Giarratana 82 ha organizzato una giornata dedicata alle degustazioni, all’impiego della mandorla in cucina e alle informazioni che fanno del capoluogo nisseno la patria della mandorlicoltura Dalle 9.00 sui banchetti del mercato ci saranno delle specialità a base di mandorle dal latte ai dolci al pesto e le mandorle in ogni possibile declinazione, al naturale, tostate e salate, tostate e addolcite al miele. Si tratta di un’azione voluta per far sì che i cittadini si avvicinino sempre di più a questa coltura che è la base economica del territorio. Con questa iniziativa, la prima di una serie che vedrà impegnata Coldiretti nelle zone di produzione si vuole proprio incrementare la conoscenza della produzione per spingere un consumo consapevole. In un momento in cui le proteine sembrano assurgere a food indispensabile – commenta il Presidente di Coldiretti Francesco Cucurullo – ecco che Caltanissetta ha questo superfood che ha permesso anche di rivitalizzare i territori offrendo nuove possibilità anche ai giovani imprenditori. Un ulteriore aspetto rilevante riguarda la ricchezza del paesaggio arricchito da muretti a secco e macerie (cumuli di pietra), che delimitano i fondi e proteggono la coltivazione, spesso integrandosi con la vegetazione naturale circostante.Si tratta quindi di un prodotto che proprio grazie all’attività dell’Assessorato diventa protagonista indiscusso dell’alimentazione e sabato al Mercato i cittadini avranno modo di degustarlo – conclude Coldiretti -.