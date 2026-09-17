Caltanissetta, il fascino del 33 giri: il 18 settembre al via il Vinyl Market 2026

Prima edizione del “Caltanissetta Vinyl Market 2026”, un evento interamente dedicato alla cultura musicale, al collezionismo e al fascino senza tempo del disco in vinile. La manifestazione si terrà il 18 e 19 settembre, dalle ore 10:30 alle 24:00, nella cornice del Centro Culturale Polivalente “Michele Abbate”.

Nato con l’obiettivo di promuovere la musica come patrimonio culturale immateriale, il Vinyl Market punta a diventare un appuntamento di riferimento per l’intero territorio siciliano e non solo, favorendo l’incontro tra appassionati, collezionisti, professionisti del settore, artisti, studenti e semplici curiosi.

L’iniziativa, ideata e organizzata da Decibel Record Store, ha trovato il sostegno dell’Amministrazione Comunale, che lo ha inserito nel cartellone del “Settembre è Nisseno 2026”. L’Assessorato agli Event, guidato da Toti Petrantoni, ha riconosciuto l’alto valore culturale e sociale del progetto per il rilancio del territorio.

“Sosteniamo con grande entusiasmo questo appuntamento”, ha dichiarato l’assessore Toti Petrantoni. “Il Caltanissetta Vinyl Market non è una semplice fiera per collezionisti, ma un vero e proprio progetto culturale che mette al centro la creatività, la musica indipendente e la partecipazione attiva della cittadinanza. Restituire a Caltanissetta un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura musicale è una sfida che accogliamo con orgoglio.”

Durante le due giornate del festival, i visitatori potranno usufruire di un’offerta ricca e variegata:

Mostra Mercato del Disco: Oltre 30 metri di esposizione con una vastissima selezione di dischi nuovi e usati, grazie alla partecipazione di rinomati negozi di dischi provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria, oltre alla presenza di etichette discografiche indipendenti.

Approfondimento Culturale: Una conferenza speciale, in programma venerdì 18 settembre a partire dalle 20:30, dedicata alla storia e alla cultura musicale del territorio, che vedrà il confronto tra musicisti, operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni.

DJ Set: Filodiffusione e DJ set accompagneranno lo svolgimento della manifestazione. La giornata di sabato 19 settembre, infatti, vedrà la partecipazione di Giuseppe Schillaci, musicista e produttore discografico catanese legato a Doremillaro [sb]Recs.

Valorizzazione delle Eccellenze Locali: Spazi espositivi riservati ad artisti, artigiani e realtà imprenditoriali del territorio, per promuovere il talento e il “made in Sicily”.

Networking: Occasioni di confronto per i professionisti della musica, della comunicazione e delle industrie creative.

L’appuntamento clou di venerdì 18 settembre è fissato per le ore 20:30, quando prenderà il via un incontro di approfondimento dedicato al patrimonio musicale di Caltanissetta e del suo territorio, analizzandone l’evoluzione storica, lo stato attuale e gli sviluppi futuri.

Alla tavola rotonda prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni ed esponenti di spicco del panorama discografico e artistico:

Salvatore Petrantoni, Assessore agli Eventi del Comune di Caltanissetta;

Daniele Adolfo Venti, fondatore di Decibel Record Store, musicista e produttore discografico;

Pietro Loscavo, editore e produttore alla guida di Semplicemente Dischi — punto di riferimento per la distribuzione indipendente in Italia — attivo al fianco di talenti quali Speedy e Nico Arezzo (già sul palco del Concerto del Primo Maggio);

Paolo Bruno (TAF Production), figura storica della scena musicale indipendente ed estrema del territorio nisseno;

Maestro Elio Lombardo (Decibel Classics), punto di riferimento per la promozione e la tutela della musica classica, dei suoi esecutori e compositori;

Gianpaolo Peritore, musicista e produttore discografico presso il Theremin Studio, da tempo impegnato nella produzione indipendente.

Durante l’incontro verrà ufficialmente svelato il progetto “Interferenze – Archivio Sonoro Nisseno 1970 – Oggi”, un’iniziativa finalizzata alla salvaguardia, al restauro e alla valorizzazione della memoria e delle opere musicali inedite nate a Caltanissetta dagli anni ’70 a oggi.

Il Caltanissetta Vinyl Market si propone di rilanciare il vinile e la produzione musicale originale come veri e propri pilastri culturali, offrendo alla città uno spazio permanente di scambio e dialogo tra autori, interpreti, case discografiche, distributori, collezionisti e appassionati.

Oltre a valorizzare la scena locale, l’evento mira a creare un ponte con le diverse realtà artistiche della Sicilia e della Calabria, stimolando sinergie, networking e nuove possibilità di crescita per chi crea e diffonde musica d’autore.

Più di una semplice fiera del disco: un’occasione concreta per riaffermare il valore della musica indipendente come eredità culturale da tutelare, narrare e trasmettere alle nuove generazioni.