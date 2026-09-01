Caltanissetta, il basket incontra la solidarietà: al via il primo Memorial Francesco Avanzato

Si avvia oggi 01 Settembre a Caltanissetta il torneo CLBasket3x3 – Primo memorial “Francesco Avanzato” organizzato dall’Associazione SAMOT Catania ETS nell’ambito del progetto “Spazio Amico è Casa”, con la partnership tecnica e gratuita delle Associazioni Sportive CL MINERS e AIRAM e dell’Ente di Formazione professionale CIRPE Impresa Sociale.L’evento sociale, sportivo e di solidarietà è dedicato al giovane cestista Francesco Avanzato, scomparso prematuramente lo scorso 06 Settembre a causa di una patologia oncologica inguaribile ed è patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Caltanissetta.

Rientra tra le attività previste dall’Avviso pubblico n.1/2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il finanziamento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie ai sensi dell’articolo 1, comma 338, della Legge 27 Dicembre 2017 n. 20 – anno 2025.

Il progetto “Spazio Amico è Casa” promuove le cure simultanee, che rappresentano il supporto socio-sanitario ai bambini e dei loro genitori sin dal momento della diagnosi, rilevando in maniera precoce i loro complessi bisogni assistenziali, sostenendoli durante tutto il percorso di cura.

L’iniziativa progettuale prevede, infatti, l’erogazione di numerosi servizi nelle tre provincie di Catania, di Enna e di Caltanissetta, fra i quali il segretariato sociale, le attività strutturate di sostegno psicologico, l’accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura, l’assistenza domiciliare, le attività di ludoterapia e di clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici e la riabilitazione psicomotoria dei bambini.

È anche possibile utilizzare la linea dedicata 328/4770485 oppure inviare una mail all’indirizzo info@spazioamicosicilia.it o, ancora, visitando la sezione “contatti” del sito www.spazioamicosicilia.it e compilando il relativo form; una sintesi del progetto “Spazio Amico”, giunto alla sua quarta edizione, è inoltre visionabile al link youtube.com/watch?v=OeeCw5KgHVM&t=10s.

Il torneo, la cui gestione complessiva è affidata alla Cooperativa Sociale Feedback, si terrà quotidianamente a partire da oggi e sino a venerdì 04 Settembre, dalle ore 17:30 alle ore 22:00, presso il campetto “Michele Talluto” (ex campetto Croce) in Via Dalmazia n.8 a Caltanissetta e potrà contare sulla presenza costante dell’assistenza sanitaria della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. Al torneo parteciperanno ventisei squadre, per un totale di 108 atleti, nelle categorie minibasket (trofeo “Michele Talluto”), under e over: i punteggi, le statistiche e le classifica della categoria over saranno costantemente aggiornati e visionabili al link copafacil.com/-iz7vr.