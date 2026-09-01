Caltanissetta. Basket femminile, 3° Trofeo delle Miniere: al Palacannizzaro sfida tra Golfo Alcamo e Passalacqua Ragusa

La ASD CL Miners è lieta di inviare tutti gli sportivi e appassionati di basket al “3^ Trofeo delle Miniere”, l’appuntamento che mette in palio il primo trofeo della stagione cestistica 2026/2027. L’appuntamento è previsto per venerdì 11 settembre al Palacannizzaro di Caltanissetta

Quest’anno a contendersi il prestigioso titolo saranno due tra le principali piazze del basket femminile di serie A:

Virtus Eirene Passalacqua Ragusa: da anni ai vertici del basket nazionale, punto di riferimento assoluto per l’intero mondo del basket

Golfo Alcamo Basket: una piazza storica e simbolica della pallacanestro femminile siciliana

Il Trofeo delle Miniere nasce per premiare il merito sportivo e le società che hanno espresso il miglior basket del nostro territorio.

Per chi non potrà essere presente al Palacannizzaro, ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta radiofonica su radiopportunity.it con interviste , commenti e “incursioni fuori campo” degli speaker della emittente nissena.

L’incontro tra le due realtà siciliane sarà anticipato dall’amichevole tra le atlete under 17 della Gonzaga Verga Palermo e le ragazze nissene Lady Miners.

Questo il programma della giornata:

ore 16:30 amichevole under 17 Gonzaga Verga Palermo – Lady Miners

Ore 19:00 Golfo Basket Alcamo – Passalacqua Ragusa con radiocronaca in diretta su Radio Opportunity

Al termine della partita la premiazione

Un sentito ringraziamento va allo Studio SEDITA per il prezioso contributo ricevuto allo svolgimento della manifestazione.