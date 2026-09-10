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Caccia americani danneggiati in attacchi iraniani a base in Giordania

Redazione

Caccia americani danneggiati in attacchi iraniani a base in Giordania

Gio, 10/09/2026 - 11:02

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ROMA (ITALPRESS) – Diversi velivoli militari americani sono stati danneggiati negli attacchi iraniani avvenuti nella notte tra martedì e mercoledì, contro la base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania. Lo riferisce la CBS News precisando che

circa otto F-15 hanno riportato danni lievi e sarebbero stati rimessi in servizio. Secondo le fonti, un A-10 Thunderbolt, noto come Warthog, è stato colpito e ha perso un’ala. Non sono state segnalate vittime statunitensi negli attacchi contro la Giordania.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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