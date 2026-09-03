Bcsicilia, la musica si fa “architettura”: a Termini Imerese al via quattro incontri sulle forme e i linguaggi del suono

Quattro incontri per imparare ad ascoltare la musica non soltanto con l’orecchio, ma anche attraverso le sue strutture, le sue forme e i suoi linguaggi. È questo l’obiettivo di “Architetture sonore – Percorsi d’ascolto”, il seminario promosso dal Coro Stesicoro e dal Dipartimento di Musica di BCsicilia, con il patrocinio del Comune di Termini Imerese.

Il percorso, curato dal M° Loredana Russo, prenderà il via venerdì 4 settembre e proseguirà per quattro appuntamenti, sempre alle 18.00, nella Chiesa Maria SS. della Misericordia, in via Mazzini a Termini Imerese. Le lezioni saranno accompagnate da interventi musicali del Coro Stesicoro, chiamato a dare voce e concretezza ai temi affrontati durante gli incontri. A presentare il seminario sarà Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia.

Il programma attraversa alcuni passaggi decisivi della storia della musica occidentale. Si parte il 4 settembre con “La purezza della linea melodica: il canto gregoriano”; l’11 settembre sarà la volta di “Intrecci di linee melodiche: la nascita della polifonia”. Il 18 settembre si parlerà di “L’uomo centro prospettico: i madrigali e la teoria degli affetti”, mentre il 25 settembre il ciclo si concluderà con “Linee in movimento: il trionfo dell’ornamento nella musica barocca”.

Il titolo del seminario richiama una precisa idea di fondo: anche la musica possiede un’architettura. Proporzioni, ritmi, equilibri, contrasti, tensioni e risoluzioni costruiscono una forma che, a differenza di quella di un’opera visiva, non può essere osservata, ma soltanto percepita nel tempo attraverso l’ascolto.

“Architetture sonore” nasce quindi dall’idea che ascoltare possa diventare un modo per comprendere un’epoca. Attraverso la musica è infatti possibile riconoscere sensibilità, valori estetici, concezioni dell’uomo e della società, oltre ai profondi cambiamenti che hanno attraversato la cultura europea nel corso dei secoli.

Non una semplice cronologia di compositori e opere, dunque, ma un invito a sviluppare un ascolto più consapevole, capace di individuare forme, stili e linguaggi e di cogliere, dietro ogni costruzione musicale, una diversa idea di bellezza.

Gli interventi dal vivo del Coro Stesicoro avranno un ruolo centrale proprio in questa prospettiva: la musica non sarà soltanto spiegata, ma ascoltata e vissuta, mettendo in relazione l’analisi e l’esperienza diretta del suono.

Un percorso che invita, in definitiva, a superare l’ascolto superficiale per entrare nella struttura stessa dell’opera musicale: perché quando impariamo ad ascoltare la forma, il suono può diventare anche uno strumento per leggere la storia e la cultura di un’epoca. Per informazioni e iscrizioni tel. 327 5404813 Email: segreteria@bcsicilia.it.