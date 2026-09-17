Basilisco (ingegneri Trieste): “Congresso nazionale di categoria legato a evoluzione figura ingegnere”

(Adnkronos) – "Trieste si appresta ad ospitare dal 23 al 25 settembre il 70esimo Congresso nazionale degli ingegneri. Il tema scelto 'Nuove frontiere, nuove responsabilità' è legato all'evoluzione della figura dell'ingegnere". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Giovanni Basilisco presidente Ordine degli ingegneri di Trieste. "Dalla sua istituzione nel 1923 ad oggi – spiega – la figura dell'ingegnere si è evoluta. Non è più legata soltanto alla professione dell'ingegnere civile, ma va a coprire tutti gli ambiti che riguardano la sicurezza". "Considerando – sottolinea – quali sono le peculiarità del territorio di Trieste che, pur essendo una provincia molto piccola ha al suo interno delle realtà scientifiche di primissimo livello e anche delle realtà imprenditoriali conosciute in tutto il mondo, si sfrutterà le peculiarità del territorio per poter trattare e diversificare i temi che si aprono al mondo dell'ingegneria. Gli ingegneri oggi come oggi operano in tanti settori. Per questo motivo all'interno del programma congressuale sono previsti, soprattutto nella giornata del giovedì, di creare diversi panel dedicati ai settori dell'ingegneria. Per la prima volta si tratteranno dei temi legati all'ingegneria biomedica e industriale".

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