Ballando con le stelle, Fialdini-Ventura nuova coppia per il ‘tesoretto’

(Adnkronos) –

Francesca Fialdini e Simona Ventura torneranno sul palco di 'Ballando con le Stelle' ma in veste di giudici da 'bordocampo', per assegnare il Tesoretto del programma. Lo apprende l'Adnkronos, all'indomani della definizione del cast in gara, con l'annuncio ufficiale dell'ultimo dei 12 concorrenti, l'atleta Andy Diaz. Il cast del programma è ormai stabilito: accanto alla conduttrice Milly Carlucci, tornerà Paolo Belli, dopo l'esperienza della partecipazione in gara lo scorso anno. In gara ci saranno: Massimo Ghini, Anna Safroncik, Monica Guerritore, Manuela Moreno, Jimmy Ghione, Alberto Ravagnani, Riccardo Rossi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri, Noemi Bocchi e, appunto, Andy Diaz. Quanto ai maestri, sono dieci i nomi già confermati: Giovanni Pernice, Luca Urso, Carlo Aloia, Anastasia Kuzmina, Erika Martinelli, Giada Lini, Nikita Perotti, Gioia Giovanatti, Leonardo Lini e Rebecca Gabrielli. A rigor di logica, ne verranno annunciati altri due. Per la giuria, seppure è ancora attesa l'ufficializzazione, non ci sono più dubbi: al tavolo con il compito di alzare le temute palette con i voti, accanto alla presidente Carolyn Smith, verranno confermati i veterani Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, mentre entreranno (al posto degli uscenti Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino), Barbara D'Urso e Alberto Matano. E proprio l'ingaggio di quest'ultimo nella giuria ufficiale della trasmissione, aveva innescato la ricerca di un successore come 'giudice a bordo campo', con il potere di assegnare un 'Tesoretto' a una delle coppie in gara, in grado di modificare la classifica alla fine di ogni puntata. Si era parlato a lungo dell'agente televisivo, con un passato da ballerino, Lucio Presta, ma l'ipotesi era sfumata per l'indisponibilità del diretto interessato. Di qui la scelta di Milly Carlucci, nel segno della discontinuità con il passato, di puntare su una coppia di giudici ex concorrenti, Francesca Fialdini e Simona Ventura.

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