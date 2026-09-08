Ascolti tv 7 settembre, “Temptation Island e poi… e poi” vince il prime time, Gerry Scotti supera ancora De Martino

(Adnkronos) – Il primo degli speciali 'Temptation Island e poi… e poi…', in onda ieri in prima serata su Canale 5, si aggiudica il primato negli ascolti del prime time, con 3.377.000 spettatori e il 24% di share, in una giornata caratterizzata dalla ripartenza di molti dei programmi del day time. Al secondo posto, nel prime time, la replica de 'Il Giovane Montalbano' su Rai1, con 2.290.000 spettatori e il 15.9% di share. In terza posizione, 'Killer Elite' su Italia 1, con 1.000.000 spettatori e il 6.5% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Quarta Repubblica' su Rete4 (711.000 spettatori, share 6.3%), 'Little Big Italy' sul Nove (602.000 spettatori, share 3.9%), 'Io sono ancora qui' su Rai3 (631.000 spettatori, share 4.2%), 'La Torre di Babele' in replica su La7 (541.000 spettatori, share 3.3%), la partita dei Mondiali Femminili di Basket Italia-Cina su Rai2 (580.000 spettatori, share 3.3%), 'Dinner Club' su Tv8 (179.000 spettatori, share 1.5%). In access prime time: 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ottiene 4.468.000 spettatori e il 25.2%, preceduta da 'Gira La Ruota della Fortuna' (3.539.000 spettatori, share 20.4%). Mentre su Rai1 'Affari Tuoi' registra 3.628.000 spettatori con il 20.5% di share. Su Rai3, il ritorno de 'Il Cavallo e la Torre' ottiene 938.000 spettatori con il 5.5% di share. Rai1 si aggiudica il preserale con 'Reazione a Catena' (3.320.000 spettatori, share 24.7%), preceduto da 'L’Intesa Vincente' (2.188.000 spettatori, share 21.6%), mentre su Canale5 'Caduta Libera' ottiene 1.969.000 spettatori (share 16.5%), dopo 'Caduta Libera – Inizia la Sfida' (1.375.000 spettatori, share 14.9%). Al mattino, il ritorno di 'Storie Italiane' su Rai1, il ritorno di 'Storie Italiane' registra 717.000 spettatori con il 18.4% di share, nella prima parte, e 729.000 spettatori con il 15.1% di share. Nella fascia di mezzogiorno, sempre su Rai1, la prima puntata di stagione di 'È Sempre Mezzogiorno' ottiene 1.598.000 spettatori con il 17.4%. Mentre su Canale5 'Forum' totalizza 1.222.000 spettatori con il 18.3% di share. Su Rete4 'Ore 11' registra 415.000 spettatori con l’8.3% nella prima parte e 481.000 spettatori col 5.6% nella seconda parte. Mentre 'L’Aria che Tira' su La7 ottiene 289.000 spettatori con il 5.7% nella prima parte e 453.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte. Nel pomeriggio, su Rai1 il ritorno de 'La Volta Buona' registra 1.243.000 spettatori con il 12% nella prima parte e 1.172.000 spettatori con il 13.8% nella seconda parte, mentre 'Vita in Diretta' ottiene 1.306.000 spettatori con il 17.8% di share, nella presentazione, e 1.595.000 spettatori con il 20.5% di share nel programma vero e proprio. Su Rai2, il debutto della nuove edizione di 'Ore 14' condotta da Salvo Sottile totalizza 514.000 spettatori con il 4.9% d share, mentre 'BellaMa’' di Pierluigi Diaco ottiene 280.000 spettatori con il 3.3% di share nella prima parte e 405.000 spettatori con il 5.2% di share nella seconda parte. Su Canale 5, il ritorno di 'Dentro la Notizia' registra 1.072.000 spettatori con il 14.4% di share nella prima parte e 983.000 spettatori con il 13.1% di share nella seconda parte. Su Rete4 'Lo Sportello di Forum' ottiene 721.000 spettatori con il 6.5% di share nella prima parte e 812.000 spettatori con l’8.3% di share nella seconda parte. Complessivamente, le Reti Mediaset nella giornata di ieri, 7 settembre, risultano leader sul pubblico totale sia nelle 24 ore che in prime e seconda serata. Stesso dicasi per Canale 5 che è la rete più seguita nelle stesse fasce.

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