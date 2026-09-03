Anticipi e posticipi Serie A, Como-Roma l’11/10 alle 12,30 e derby Milano il 31/10 alle 20.45

(Adnkronos) –

La Lega calcio di Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata del massimo campionato. Nella sesta giornata andrà in scena il big match tra Como e Roma, lunch-match di domenica 11 ottobre alle 12,30, mentre nel decimo turno spicca il derby Milan-Inter, in programma sabato 31 ottobre alle 20.45, e il giorno dopo, il 1 novembre, si giocherà Juventus-Napoli. Questa le programmazione delle gare:

Sesta giornata: Genoa-Fiorentina (sabato 10/10 h. 15), Inter-Parma (sabato 10/10 h. 18), Napoli-Frosinone (sabato 10/10 h. 20.45), Como-Roma (domenica 11/10 h. 12.30), Lazio-Monza (domenica 11/10 h. 15, Lecce-Bologna (domenica 11/10 h. 15), Sassuolo-Milan (domenica 11/10 h. 18), Cagliari-Juventus (domenica 11/10 h. 20.45), Atalanta-Venezia (lunedì 12/10 h. 18.30), Torino-Udinese (lunedì 12/10 h. 20.45).

Settima giornata: Frosinone-Sassuolo (venerdì 16/10 h. 20.45), Venezia-Napoli (sabato 17/10 h. 15), Bologna-Inter (sabato 17/10 h. 18), Roma-Genoa (sabato 17/10 h. 20.45), Udinese-Lecce (domenica 18/10 h. 12.30), Fiorentina-Como (domenica 18/10 h. 15), Milan-Atalanta (domenica 18/10 h. 18), Juventus-Lazio (domenica 18/10 h. 20.45), Monza-Cagliari (lunedì 19/10 h. 18.30), Parma-Torino (lunedì 19/10 h. 20.45).

Ottava giornata: Torino-Monza (venerdì 23/10 h. 20.45), Cagliari-Bologna (sabato 24/10 h. 15), Como-Sassuolo (sabato 24/10 h. 15), Napoli-Roma (sabato 24/10 h. 18), Lazio-Parma (sabato 24/10 h. 20.45), Inter-Fiorentina (domenica 25/10 h. 12.30), Atalanta-Frosinone (domenica 25/10 h. 15), Genoa-Venezia (domenica 25/10 h. 15), Lecce-Juventus (domenica 25/10 h. 18), Udinese-Milan (domenica 25/10 h. 20.45).

Nona giornata: Sassuolo-Lazio (martedì 27/10 h. 18.30), Roma-Cagliari (martedì 27/10 h. 20.45), Torino-Como (martedì 27/10 h. 20.45), Milan-Bologna (mercoledì 28/10 h. 18.30), Parma-Udinese (mercoledì 28/10 h. 18.30), Venezia-Inter (mercoledì 28/10 h. 18.30), Genoa-Juventus (mercoledì 28/10 h. 20.45), Monza-Napoli (mercoledì 28/10 h. 20.45), Frosinone-Lecce (giovedì 29/10 h. 18.30), Fiorentina-Atalanta (giovedì 29/10 h. 20.45).

Decima giornata: Bologna-Monza (sabato 31/10 h. 15), Udinese-Roma (sabato 31/10 h. 18), Milan-Inter (sabato 31/10 h. 20.45), Como-Venezia (domenica 1/11 h. 12.30), Frosinone-Torino (domenica 1/11 h. 15), Lazio-Cagliari (domenica 1/11 h. 15), Lecce-Genoa (domenica 1/11 h. 18), Juventus-Napoli (domenica 1/11 h. 20.45), Sassuolo-Fiorentina (lunedì 2/11 h. 18.30), Atalanta-Parma (lunedì 2/11 h. 20.45).

Undicesima giornata: Venezia-Udinese (venerdì 6/11 h. 20.45), Cagliari-Frosinone (sabato 7/11 h. 15), Torino-Lecce (sabato 7/11 h. 15), Parma-Bologna (sabato 7/11 h. 18), Roma-Sassuolo (sabato 7/11 h. 20.45), Napoli-Lazio (domenica 8/11 h. 12.30), Genoa-Milan (domenica 8/11 h. 15), Monza-Atalanta (domenica 8/11 h. 15), Inter-Como (domenica 8/11 h. 18), Fiorentina-Juventus (domenica 8/11 h. 20.45).



Dodicesima giornata: Como-Cagliari (sabato 21/11 h. 15), Lazio-Lecce (sabato 21/11 h. 15), Parma-Roma (sabato 21/11 h. 18), Napoli-Torino (sabato 21/11 h. 20.45), Sassuolo-Genoa (domenica 22/11 h. 12.30), Milan-Frosinone (domenica 22/11 h. 15), Bologna-Udinese (domenica 22/11 h. 18), Atalanta-Inter (domenica 22/11 h. 20.45), Monza-Fiorentina (lunedì 23/11 h. 18.30), Juventus-Venezia (lunedì 23/11 h. 20.45).

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)