Alluvione in Nepal e Tibet, i morti sono più di 1.100

(Adnkronos) – Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal hanno causato almeno 1.114 morti in Nepal e 3.916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità preposte alla gestione delle emergenze, a una settimana dal disastro. I media statali cinesi hanno riportato 16 morti in Tibet e 546 dispersi, portando il bilancio totale del disastro del 26 agosto a 1.130 morti e 4.462 dispersi.

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