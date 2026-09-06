Aereo Boeing 767 cargo di Amazon esce di pista, si schianta e prende fuoco a Miami: “Almeno 5 morti”

(Adnkronos) – Almeno cinque persone sono morte e altrettante sono rimaste ferite nell'incidente aereo, avvenuto a Miami, dove un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista, schiantandosi contro diversi veicoli. Lo hanno riferito le autorità locali. Almeno tre dei feriti sarebbero in gravi condizioni. Secondo quanto riporta la stampa locale il velivolo arrivava dal Luis Muñoz Marín International Airport di San Juan a Porto Rico. "Diversi veicoli sono stati colpiti" fanno sapere i vigili di Miami. "Stiamo collaborando con le autorità locali per capire esattamente cosa è accaduto", ha detto Kelly Nantel di Amazon alla Nbc News. Oltre 60 unità dei vigili del fuoco di Miami sono intervenute sul posto per spegnere l'incendio, provocato dallo schianto. Sui social si vedono numerosi video con il Boeing 767-300, operante per Amazon Prime Air, in fiamme. La Federal Aviation Administration ha avviato le verifiche per chiarire cosa abbia portato alla manovra anomala. "Tutte le piste e le vie di rullaggio dell'aeroporto sono state chiuse", ha dichiarato, infine, un portavoce dello scalo.

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