A Riesi la letteratura torna protagonista: quarta edizione del Festival tra poesia, musica e nuove voci

Una bella conferma per Riesi e per tutti gli appassionati di scrittura.Per il quarto anno consecutivo, ieri 8 settembre, si è svolto ilFestival della Letteratura; ideato e organizzato da Sergio Buttigé esostenuto con convinzione dall’Amministrazione comunale, ha richiamatoun pubblico numeroso, regalando una serata all’insegna della cultura,delle parole e della poesia.Un appuntamento ormai entrato nel calendario culturale della comunitàriesina e capace, anno dopo anno, di consolidare la propria identità. Unfestival che mette al centro i libri e chi li scrive, ma che soprattuttocrea uno spazio di incontro, ascolto e condivisione.A rendere ancora più suggestiva la serata è stata la musica di SalvatoreCusenza, protagonista con la sua chitarra di alcuni momenti dell’evento.Le sue note hanno accompagnato e impreziosito gli interventi, creando undialogo naturale tra musica e letteratura e contribuendo aquell’atmosfera di pacatezza e poesia che ha caratterizzato l’interamanifestazione.Tra gli ospiti anche Mariangela Galante, autrice di “Ma tu che lavorofai?”, pubblicato da SimplyBook. La sua presenza ha aggiunto alprogramma uno sguardo particolare sul mondo della scrittura,dell’editoria e dell’intraprendenza, offrendo uno spunto sul rapportotra cultura, progettualità e territorio. Galante rappresenta infatti unadelle realtà più dinamiche nel panorama editoriale e nelle iniziativeimprenditoriali del territorio nisseno.Ma il cuore della manifestazione è stato soprattutto affidato agliscrittori partecipanti, che hanno portato sul palco esperienze,sensibilità e percorsi letterari differenti, trasformando il festival inun vero mosaico di voci. A prendere parte all’incontro sono stati: Vincenzo Collodoro, BiancaFaur, Tanino Riccobene, Noemi Ingrascina, Rosaria Carbone, EmanuelePisana, Lillo Chiantia, Ena Scimone, Piero Margiotta, Maria Cusumano,Giuseppe Calascibetta e Giusy Lo Cunsolo, quest’ultima intervenuta perpresentare e rappresentare il lavoro di Rosario La Monaca.Una presenza corale che ha permesso di attraversare generi, storie esensibilità diverse, dando spazio tanto agli autori già conosciuti dalpubblico quanto a esperienze e percorsi capaci di raccontare la vitalitàdel territorio attraverso la scrittura.È proprio questa, del resto, la forza di una manifestazione giunta allasua quarta edizione: non limitarsi alla presentazione di libri, macostruire attorno alla letteratura una comunità di lettori, autori ecuriosi. Un luogo in cui le parole diventano occasione per incontrarsi eper riscoprire il valore della cultura come strumento di crescitapersonale e collettiva; un luogo che contrasta la solitudine, che si fasperanza e incontro. «La letteratura ha ancora oggi una forzastraordinaria: riesce a mettere in relazione le persone, a rompere lasolitudine e ad aprire nuove prospettive. È questo lo spirito del nostroFestival: creare un momento, semplice ma profondo, di incontroattraverso le parole. E la presenza di ospiti come Mariangela Galante,con la sua brillantezza e la capacità di intrecciare scrittura, culturae intraprendenza, dimostra quanto sia importante continuare a darespazio a voci diverse, capaci di stimolare e arricchire la nostracomunità», sottolinea Sergio Buttigé.Il pubblico ha seguito con attenzione i diversi momenti della serata,confermando quanto a Riesi esista un interesse concreto verso iniziativeculturali capaci di proporre contenuti e protagonisti del territorio.Il Festival della Letteratura si conferma così un appuntamento ormaiconsolidato, frutto della passione e dell’impegno di Sergio Buttigé edel sostegno dell’Amministrazione comunale. Una manifestazione che, dopoquattro edizioni, continua a fare della parola scritta il punto dipartenza per raccontare persone, idee e storie.E, ancora una volta, Riesi ha dimostrato di avere voglia di ascoltarle.