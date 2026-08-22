Weekend da bollino rosso, oltre 24 milioni di veicoli sulle strade fino a domani

(Adnkronos) – Sabato di intenso traffico sulle strade italiane per i rientri e le partenze dei vacanzieri: se molti, in questo weekend, tornano a casa in vista della ripresa delle attività lavorative, sono numerosi anche gli italiani che si apprestano a partire per le ferie. In base alle stime dell'Osservatorio mobilità stradale di Anas, fino a domani sera saranno oltre 24 milioni i veicoli in circolazione sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs. Proprio per questo Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridotto la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi (1.414).

Dal pomeriggio di ieri è scattato il bollino rosso su tutta la rete stradale, che resterà in vigore fino al pomeriggio di oggi, quando è previsto il ritorno del bollino giallo. Il bollino rosso tornerà nel pomeriggio di domani, quando è atteso un aumento del traffico. Intanto è scattato anche lo stop ai mezzi pesanti: il divieto di circolazione resta in vigore dalle 8 alle 16 di oggi e domani dalle 7 alle 22. L'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, lancia un "invito" agli automobilisti affinché ci si metta "alla guida con calma, si programmi il viaggio, considerando eventuali rallentamenti, e si rispettino sempre i limiti di velocità e le regole della strada". E, sottolinea, "mai utilizzare il cellulare mentre si è al volante. Una notifica, una telefonata, un messaggio possono aspettare. Alla guida, invece, ogni secondo di distrazione può avere conseguenze irreversibili". Al momento sulla rete Anas il traffico risulta regolare. Nella giornata di ieri sono intervenute chiusure e limitazioni legate all'ondata di maltempo, in particolare in Liguria e Lombardia: la statale 42 del Tonale e della Mendola è chiusa da giovedì scorso per il dissesto idrogeologico verificatosi in Val Rabbia. L'interruzione della circolazione permane anche oggi, mentre Anas continua il monitoraggio del tratto.

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