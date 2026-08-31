US Open, seconda giornata: da Alcaraz a Berrettini, programma e dove vederli in tv

(Adnkronos) –

Oggi, lunedì 30 agosto, continuano gli US Open 2026. L'ultimo Slam della stagione ha già preso il via nella giornata di ieri e prosegue con diversi big in campo. Sul prestigioso Arthur Ashe Stadium toccherà anche a Carlos Alcaraz, campione in carica e al rientro dopo quattro mesi per l'infortunio al polso rimediato a Barcellona, che se la vedrà con Safiullin al primo turno. Spazio anche a Matteo Berrettini, contro la wild card Wawrinka. Ecco il programma completo della seconda giornata. Ecco il programma della prima giornata degli US Open:

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 17:30 – Aryna Sabalenka [1]-Camila Osorio (COL) a seguire – Roman Safiullin-Carlos Alcaraz (ESP)[2] Ore 1:00 – Ben Shelton (USA) [8]-Tallon Griekspoor (NED) a seguire – Naomi Osaka (JPN) [13]-Anastasia Zakharov

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Ore 17:00 – Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Arthur Fils (FRA)[10] a seguire – Ashlyn Krueger (USA) vs. Amanda Anisimova (USA)[10] Ore 1:00 – lga Swiatek (POL) [8] vs. Xiyu Wang (CHN) a seguire – Martin Damm (USA) vs. Frances Tiafoe (USA) [11]

GRANDSTAND

Ore 17:00 – Sinja Kraus (AUT)-Karolina Muchova (CZE)[7] Maja Chwalinska (POL)[20]-Taylor Townsend (USA) Matteo Berrettini (ITA)-Stan Wawrinka (SUI) Felix Auger-Aliassime (CAN)[3]-Rinky Hijikata (AUS)

STADIUM 17

Ore 17:00 – Qinwen Zheng (CHN)-Kristina Liutova Brandon Nakashima (USA)[16]-Sebastian Baez (ARG) Sloane Stephens (USA) vs. Clara Tauson (DEN) Nuno Borges (POR) vs. Learner Tien (USA)[14]

COURT 5

Ore 17:00 – Sara Bejlek (CZE)[28]-Cristina Bucsa (ESP) Anna Blinkova – [29] Anna Kalinskaya [21] Luciano Darderi (lTA)[21]-Harry Wendelken (GBR) Jakub Mensik (CZE)[17]-Shintaro Mochizuki (JPN)

COURT 6

Ore 17:00 – Mananchaya Sawangkaew (THA)-Panna Udvardy (HUN) Jurij Rodionov (AUT)-Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) Yannick Hanfmann (GER)-Alejandro Tabilo (CHl)[25] Elisabetta Cocciaretto (ITA)-Katerina Siniakova (CZE)

COURT 7

Ore 17:00 – Marin Cilic (CRO)-Andrey Rublev [23] Daria Snigur (UKR)-Diana Shnaider [15] Alexander Blockx (BEL)[28]-Tomas Barrios Vera (CHI)

COURT 9

Ore 17:00 – Tamara Zidansek (SLO)-Maria Timofeeva (UZB) Viktorija Golubic (SUI)-Diane Parry (FRA)

COURT 10

Ore 17:00 – Elsa Jacquemot (FRA)-Marie Bouzkova (CZE) Matteo Arnaldi (lTA)[30]-James Duckworth (AUS) Julia Grabher (AUT) – Sorana Cirstea (ROU)[16] Maya Joint (AUS)- Liudmila Samsonova

COURT 11

Ore 17:00 – Valentin Vacherot (MON)[22]-Aleksandar Kovacevic (USA) Anouk Koevermans (NED) -Caty McNally (USA) Katie Volynets (USA) -Linda Noskova (CZE)[6] Roman Andres Burruchaga (ARG)-Karen Khachanov

COURT 12

Ore 17:00 – Harriet Dart (GBR)-Peyton Stearns (USA) Damir Dzumhur (BIH)- Hubert Hurkacz (POL) Ann Li (USA)[29]-Antonia Ruzic (CRO) Grigor Dimitrov (BUL)-Alexei Popyrin (AUS)

COURT 13

Ore 17:00 – Lilli Tagger (AUT)-Tamara Korpatsch (GER) Nadia Podoroska (ARG)-Simona Waltert (SUI) Juncheng Shang (CHN)-Marco Trungelliti (ARG) Quentin Halys (FRA)-Facundo Diaz Acosta (ARG)

COURT 15

Ore 17:00 – Anhelina Kalinina (UKR)-Himeno Sakatsume (JPN) Aoi Ito (JPN)-Oksana Selekhmeteva (ESP) Dalibor Svrcina (CZE)-Valentin Royer (FRA) Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

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