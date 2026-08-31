US Open, Djokovic e i problemi fisici: vomito e inalatore in campo

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Novak Djokovic subito eliminato all'US Open tra vomito e problemi fisici di ogni tipo. Il serbo, testa di serie numero 4, ha avuto enormi difficoltà nel match del primo turno perso al quinto set contro l'argentino Mariano Navone. Il 39enne ha dato tutto sul campo dell'Arthur Ashe Stadium nella battaglia durata 4h36'. Le telecamere hanno documentato il suo 'calvario' nella prima giornata dello Slam di New York. Djokovic ha dato di stomaco almeno 3 volte nel corso della partita, rimanendo comunque in campo e continuando a giocare. "Parliamo di un vero combattente. Sta vomitando, è incredibile che riesca ancora a resistere e a soffrire", il commento di John McEnroe. Nel corso della partita, ad un cambio di campo ha avuto bisogno anche di un inalatore per contrastare evidentemente problemi respiratori. Quindi, ha avuto bisogno di un massaggio alla parte bassa della schiena durante un medical timeout tra quarto e quinto set. L'ex numero 1 del mondo ha dovuto fare i conti anche con problemi muscolari, in particolare con i crampi alla gamba sinistra. Sotto lo sguardo preoccupato della moglie Jelena è rimasto in campo fino alla fine, prima di alzare bandiera bianca.

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