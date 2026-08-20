Trump annuncia: “Guerra economica all’Iran”. E minaccia sanzioni contro chi aiuta Teheran

(Adnkronos) – Washington, 20 agosto. (Adnkronos, Afp) Washington – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando "gravissime" sanzioni contro qualsiasi Paese che aiuti o intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica islamica. Riporta l’Afp che "l'intensificarsi della pressione economica arriva mentre la guerra si avvicina al sesto mese, senza che si intraveda una via d'uscita diplomatica o militare immediata". "Trump si trova inoltre – secondo l’agenzia – ad affrontare un rinnovato esame politico interno a causa della guerra, con le elezioni di novembre che si avvicinano rapidamente". "Oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un Paese! Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti", ha scritto Trump su Truth Social. "Annuncio inoltre che qualsiasi paese che permetta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di fornire qualsiasi tipo di sostegno all'Iran dovrà affrontare enormi conseguenze economiche", ha affermato. Non ha specificato quali sanzioni sarebbero state inflitte ai vari Paesi, e nessun Paese, a parte l'Iran, è stato menzionato esplicitamente. Le dichiarazioni del presidente giungono quasi una settimana dopo che il segretario del Tesoro Scott Bessent aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero imposto un isolamento economico al Paese "come il mondo non ha mai visto prima". Nonostante una recente tregua negli attacchi missilistici, l'Iran ha continuato a imporre un blocco effettivo al traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, dopo il fallimento di un accordo quadro tra Stati Uniti e Iran per la riapertura del vitale corridoio. Nei giorni scorsi, entrambe le parti hanno affermato di essersi scambiate messaggi, tuttavia martedì Trump ha insistito sul fatto che i colloqui fossero stati interrotti e ha pubblicato un messaggio sui social media in cui suggeriva che lo stretto potesse diventare un "nuovo territorio statunitense".

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