Tragedia nel barese, padre e figlia muoiono in un incidente stradale

(Adnkronos) – Due persone, padre e figlia, sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte a Sannicandro di Bari. La loro auto è uscita autonomamente di strada nei pressi di una rotatoria sulla provinciale 236. L'uomo aveva 54 anni, la figlia 14 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.

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