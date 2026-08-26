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Tragedia nel barese, padre e figlia muoiono in un incidente stradale

AdnKronos

Tragedia nel barese, padre e figlia muoiono in un incidente stradale

Mer, 26/08/2026 - 09:41

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(Adnkronos) – Due persone, padre e figlia, sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte a Sannicandro di Bari. La loro auto è uscita autonomamente di strada nei pressi di una rotatoria sulla provinciale 236.  L'uomo aveva 54 anni, la figlia 14 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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