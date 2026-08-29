Tennis. Il 19enne siciliano Federico Cinà batte il cinese Bu Yunchaokete e conquista il pass per il suo primo Main Draw in corso d’opera a New York

Splendida vittoria in rimonta per il 19enne palermitano Federico Cinà che, battendo nel terzo turno delle qualificazioni il cinese Bu Yunchaokete ha conquistato il pass per il primo Main draw a New York in un torneo del Grande Slam.
Per la cronaca, Cinà s’è imposto contro il n.124 ATP: perso il primo set 3-6, nel secondo il palermitano ha lottato come un leone portandosi sull’1-1 (6-4). Infine, nel terzo e decisivo set il tennista siciliano s’è imposto 7-5 conquistando un risultato storico di grande importanza per la sua carriera.
Dopo un primo set difficile, Cinà ha alzato il livello del proprio gioco conquistando con carattere il pass per il suo primo main draw a New York. Sale così a 10 il numero degli azzurri che saranno presenti a New York nel singolare maschile.