Mazzarino. Il grande incanto delle note dei Coldplay: la comunità ringrazia la Pro Loco per un evento indimenticabile

MAZZARINO. Una Piazza Madrice vibrante di entusiasmo, luci ed emozioni ha incorniciato il grande successo di “Coldplay – A Night Full Of Stars”, lo spettacolo musicale portato in scena venerdì 28 agosto dalla tribute band Speed of Sound. Un evento che ha trasformato il cuore del centro storico in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto, richiamando cittadini e visitatori anche dai paesi limitrofi. A margine dell’iniziativa, il Presidente della Pro Loco di Mazzarino, Filippo Bonifacio, ha voluto rivolgere un sentito messaggio di gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante momento di aggregazione e promozione del territorio.

«Guardare ieri sera Piazza Madrice così gremita, viva e unita dalla musica è stata un’emozione indescrivibile e la ricompensa più grande per il lavoro svolto. Realizzare un evento di questa portata richiede impegno, passione e, soprattutto, una solida rete di collaborazione. Per questo desidero esprimere il mio più profondo e sentito ringraziamento a ciascuna realtà che ha creduto in questo progetto.

Un doveroso ringraziamento va alle istituzioni che ci hanno sostenuto garantendo il loro patrocinio e la loro vicinanza: l’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e del Turismo, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e il nostro Comune di Mazzarino, che ha patrocinato gli eventi. A tal proposito, ringrazio per l’attenzione e la disponibilità rivolta alla nostra associazione il Commissario Straordinario, la Dott.ssa Chirieleison, con la quale ci sono già state proficue interlocuzioni nei giorni scorsi e alla quale rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Un grazie va anche alla BCC dei Castelli e degli Iblei, con il suo Direttore Dott. Grammatico, per aver creduto e sposato il nostro progetto fin da subito: il vostro sostegno è fondamentale per permetterci di proseguire con passione nella nostra missione.

Un grazie di cuore va a tutte le aziende e alle attività commerciali che, con grande sensibilità e senso di appartenenza, hanno scelto di affiancarci come partner: Eredi Ferrigno S.r.l., Dama Group S.r.l., Prefabbricati Tecnologici, l’Agriturismo Casa Canalotto, la società Caltaqua, Centrauto, Sole di Sicilia, la Farmacia Dott. De Maria Vincenzo, la Farmacia Volpe, lo Studio Vitale, lo Studio Turone & Vitale S.a.s., Taurus La Braceria e Riesi Outlet. Senza il loro concreto contributo tutto questo non sarebbe stato possibile.

Infine, il mio grazie più sentito va alle forze dell’ordine e ai volontari della sicurezza, all’associazione Interforze Falcone & Borsellino, ai tecnici per la straordinaria resa audio e luci, al direttivo e a tutti i soci della Pro Loco a radio onda due e, soprattutto, al meraviglioso pubblico presente. Con il vostro calore e la vostra presenza avete reso questa notte a Mazzarino davvero fantastica.». Il successo della serata conferma l’importanza di fare rete tra tessuto associativo, istituzioni e mondo imprenditoriale, tracciando la strada per i primi appuntamenti culturali ed eventi di promozione turistica che vedranno ancora la Pro Loco protagonista sul territorio.