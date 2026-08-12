Switch 2, possible edizione speciale per Zelda Ocarina of Time

(Adnkronos) – Sul web sono comparse le prime fotografie di quella che sembra essere la prima edizione speciale della Nintendo Switch 2, dedicata a The Legend of Zelda. Le immagini, di provenienza non del tutto verificata ma ritenute plausibili, mostrano le confezioni di una console e di un Pro Controller entrambi ispirati al franchise, in coincidenza con il quarantesimo anniversario della serie e con l'atteso remake di Ocarina of Time. Le indiscrezioni confermano quanto già anticipato nelle scorse settimane da alcune fonti vicine all'azienda giapponese, che parlavano da tempo dell'arrivo di edizioni a tema. Sia la console sia il controller si presentano in una combinazione di nero, verde scuro e oro, con un elaborato disegno dorato della Triforce e i loghi celebrativi dell'anniversario stampati sulla confezione. Non sono ancora noti né il prezzo né la data di commercializzazione, ma è plausibile che il lancio sia previsto in concomitanza con quello del remake di Ocarina of Time, di cui Nintendo ha confermato lo sviluppo senza però fissarne ufficialmente l'uscita. Diversi osservatori ipotizzano un debutto a metà novembre, in un periodo che vedrebbe il gioco competere direttamente con Grand Theft Auto 6. L'iniziativa segna un cambio di passo per Nintendo, che finora ha proposto la Switch 2 esclusivamente nella colorazione standard, lasciando poco spazio a varianti estetiche. Resta comunque il nodo del prezzo: accessori e hardware a tema continuano a costare cifre elevate, un fattore che per molti giocatori pesa più dell'attrattiva estetica e che finisce per orientare la spesa verso il software piuttosto che verso le variazioni cromatiche della console.

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