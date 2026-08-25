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Spagna, il raduno dei calvi con barba è da Guinness dei primati

AdnKronos

Spagna, il raduno dei calvi con barba è da Guinness dei primati

Mar, 25/08/2026 - 14:14

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(Adnkronos) – In 120 si sono ritrovati a Cordova per guardare insieme un film e stabilire il nuovo Guinness World Record: quello del maggior numero di "calvi con la barba in una stessa sala cinematografica". L'idea è del content creator spagnolo Java Pez, che ha raccontato tutto sui social con immagini a dir poco esilaranti. 
"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/08/pelati_evento_video-hd.mp4"—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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