Spagna, il raduno dei calvi con barba è da Guinness dei primati

(Adnkronos) – In 120 si sono ritrovati a Cordova per guardare insieme un film e stabilire il nuovo Guinness World Record: quello del maggior numero di "calvi con la barba in una stessa sala cinematografica". L'idea è del content creator spagnolo Java Pez, che ha raccontato tutto sui social con immagini a dir poco esilaranti.

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