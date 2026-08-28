Sorpreso dal drone a incendiare bosco, arrestato allevatore nel vibonese

VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – Un allevatore cinquantenne originario di Zungri è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri Forestali con l’accusa di incendio boschivo doloso nel comune di Filandari, in provincia di Vibo Valentia. Si tratta del secondo arresto effettuato nel territorio vibonese grazie alle tecnologie di sorveglianza.

A tradire l’uomo, convinto di agire inosservato, sono state le immagini trasmesse in diretta al personale della Control Room della Regione Calabria da un drone impegnato nel monitoraggio nell’ambito della campagna “Tolleranza Zero”. I video hanno ripreso l’allevatore mentre appiccava volontariamente il fuoco in più punti di un’area boscata composta da pini e querce, per poi allontanarsi con i propri cani di guardiania. L’immediato intervento delle pattuglie dei Carabinieri Forestali di Vibo Valentia e Spilinga ne ha consentito il blocco e l’arresto.

L’incendio, che ha bruciato oltre 2.000 metri quadrati di vegetazione, è stato poi domato dalle squadre dell’Antincendio regionale prima che potesse estendersi ulteriormente. Per l’uomo il giudice ha convalidato la misura dei sequestri e disposto gli arresti domiciliari in attesa del dibattimento.

– Foto: Carabinieri Forestali –

(ITALPRESS).