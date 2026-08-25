Sinner, il ginocchio preoccupa: controlli al JMedical

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Jannik Sinner torna in ospedale. Nella mattina di oggi, martedì 25 agosto, il tennista azzurro è volato a Torino per sottoporsi a nuovi controlli al JMedical, la struttura di proprietà della Juventus e ormai riferimento anche per il numero 1 del mondo, costretto a saltare gli Us Open a causa dell'infortunio al ginocchio che già lo aveva messo fuorigioco a Cincinnati. Un video, diventato rapidamente virale su X, mostra Sinner entrare nella struttura, piuttosto scuro in volto, fermarsi rapidamente per qualche selfie con i tifosi assiepati lì fuori per poi scomparire all'interno delle porte del JMedical. L'obiettivo dichiarato di Sinner, calendario alla mano, è quello di tornare in campo nello swing asiatico. Nel mirino c'è quindi il China Open di Pechino, torneo in cui ha trionfato lo scorso anno e che si disputerà dal 30 settembre al prossimo 6 ottobre. Subito dopo ad attendere l'azzurro ci sarà il Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 7 al 18 ottobre. A novembre invece lo attende il Masters 1000 di Parigi, a cui arriva da campione in carica, mentre l'ultimo torneo della stagione saranno le Atp Finals di Torino, in cui aveva trionfato lo scorso anno battendo Alcaraz in finale. Nel mezzo ci sarebbero anche la fase finale di Coppa Davis di scena a Bologna, ma Sinner non ha però ancora annunciato la sua presenza.

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