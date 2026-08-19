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Si getta in auto con la moglie nel porto di Cattolica durante una lite, coppia salvata dai passanti

AdnKronos

Si getta in auto con la moglie nel porto di Cattolica durante una lite, coppia salvata dai passanti

Mer, 19/08/2026 - 20:22

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(Adnkronos) – Attimi di paura a Cattolica, dove un uomo si è gettato in auto nel porto canale al culmine di una lite con la moglie seduta accanto. I due sono poi stati soccorsi e aiutati da alcune persone che si sono gettate in acqua. E’ successo oggi poco dopo le 17. Una volta portati entrambi in salvo a terra, l’uomo è fuggito e i carabinieri hanno subito avviato le ricerche. A quanto si apprende il marito era stato arrestato ieri sera per resistenza dai carabinieri che erano intervenuti per una lite nell’abitazione della coppia a San Giovanni Marignano, in provincia di Rimini. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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