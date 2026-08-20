Serie D. La giornalista Maria Teresa Corso entra nel team della Comunicazione del Gela Calcio

Una nuova figura entra a far parte del team del Gela Calcio. Maria Teresa Corso, giornalista pubblicista, porta con sé una lunga esperienza maturata nel mondo dello sport e, in particolare, al fianco di società sportive gelesi e dei comuni del territorio.

All’interno del progetto biancazzurro ricoprirà il ruolo di Creative Director Sport & Territorio, con l’obiettivo di sviluppare e finalizzare nuove opportunità nell’ambito del marketing, degli eventi, della sostenibilità sociale e ambientale e della fidelizzazione degli sponsor. Un lavoro che guarda oltre la comunicazione e che sarà parte integrante della crescita del progetto Gela Calcio, rafforzando il rapporto tra società, aziende, territorio e comunità.