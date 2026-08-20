Sanità, Bassetti: “Non vaccinare bimbi contro difterite fa correre il rischio di condannarla a morte”

“Se fosse confermato il decesso per difterite di una bambina di 4 anni a Palermo, non vaccinata, torna forte il tema della responsabilità dei genitori rispetto ai figli sulla prevenzione contro i batteri. Non può esistere nel 2026 che un bambino muoia perché non è vaccinato. Vuol dire mandare un bambino ‘in guerra’ contro i batteri – come la difterite appunto – e i virus senza l’elmetto, senza giubbotto antiproiettile senza nulla. E così muore. Tutti gli attacchi ai vaccini in questi anni, anche di una parte politica che specula sul tema, portano a questi fatti. Si soffia sull’ignoranza e questi sono i risultati”. Così all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti, professore di Malattie infettive all’Università di Genova, commenta il sospetto caso di difterite per una bambina di 4 anni deceduta a Palermo e non vaccinata. “Io non ho mai visto, per fortuna, un caso di difterite nella mia vita professionale”, aggiunge. “Ci sono casi d’importazione da paesi dell’Est Europa dove le vaccinazioni sono piuttosto basse”, conclude.