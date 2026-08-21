San Cataldo. Sanzioni, controlli e tolleranza zero per l’abbandono dei rifiuti nel centro abitato

SAN CATALDO. Sono proseguiti senza sosta i controlli e le sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti. Questa mattina l’Amministrazione, insieme all’Ufficio Ambiente e alla Polizia Municipale, ha effettuato un nuovo sopralluogo sul territorio.

​Controlli che hanno portato alla scoperta di diverse mini discariche in centro abitato. Un fenomeno che appare sempre più inaccettabile. Il sindaco ha usato toni duri: “È inaccettabile continuare a ritrovare micro discariche nel pieno centro abitato e lungo le nostre strade di campagna. Sembra quasi che qualcuno voglia deliberatamente sfidare le istituzioni e il senso civico della nostra comunità.

​Lo diciamo anche alla luce dell’ennesimo sfregio compiuto ai danni della stele dedicata ai 100 anni della presenza dell’Oratorio a San Cataldo, collocata all’ingresso della città. Dopo la scomparsa dei vasi con le palme che ne arredavano l’area circostante, nei giorni scorsi si è toccato il fondo: sono stati abbandonati sacchi neri pieni di rifiuti e successivamente dati alle fiamme”.

Il primo cittadino ha concluso: “Abbiamo inoltre dato seguito alle numerose segnalazioni ricevute attraverso i social network e tramite l’App istituzionale, accertando insieme alla Polizia Municipale la presenza di una microdiscarica in contrada Vassallaggi. Stiamo valutando l’istallazione di fototrappole per individuare e sanzionare i responsabili; questa Amministrazione sta dalla parte della civiltà, del rispetto dell’ambiente e del decoro della nostra città. per questo continueremo con determinazione l’attività di controllo e applicheremo sanzioni nei confronti di chi deturpa il nostro territorio”.