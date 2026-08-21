San Cataldo. Sanzioni, controlli e tolleranza zero per l’abbandono dei rifiuti nel centro abitato

SAN CATALDO. Sono proseguiti senza sosta i controlli e le sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti. Questa mattina l’Amministrazione, insieme all’Ufficio Ambiente e alla Polizia Municipale, ha effettuato un nuovo sopralluogo sul territorio.
Controlli che hanno portato alla scoperta di diverse mini discariche in centro abitato. Un fenomeno che appare sempre più inaccettabile. Il sindaco ha usato toni duri: “È inaccettabile continuare a ritrovare micro discariche nel pieno centro abitato e lungo le nostre strade di campagna. Sembra quasi che qualcuno voglia deliberatamente sfidare le istituzioni e il senso civico della nostra comunità.
Lo diciamo anche alla luce dell’ennesimo sfregio compiuto ai danni della stele dedicata ai 100 anni della presenza dell’Oratorio a San Cataldo, collocata all’ingresso della città. Dopo la scomparsa dei vasi con le palme che ne arredavano l’area circostante, nei giorni scorsi si è toccato il fondo: sono stati abbandonati sacchi neri pieni di rifiuti e successivamente dati alle fiamme”.
Il primo cittadino ha concluso: “Abbiamo inoltre dato seguito alle numerose segnalazioni ricevute attraverso i social network e tramite l’App istituzionale, accertando insieme alla Polizia Municipale la presenza di una microdiscarica in contrada Vassallaggi. Stiamo valutando l’istallazione di fototrappole per individuare e sanzionare i responsabili; questa Amministrazione sta dalla parte della civiltà, del rispetto dell’ambiente e del decoro della nostra città. per questo continueremo con determinazione l’attività di controllo e applicheremo sanzioni nei confronti di chi deturpa il nostro territorio”.