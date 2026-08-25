Ranucci: “Hanno già provato a mandarmi via, ho la coscienza a posto”

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"Non è la prima volta che tentano di mandarmi via". Così Sigfrido Ranucci, a Cerveteri per lo spettacolo 'Diario di un Trapezista', in merito alle ipotesi di un suo spostamento dalla conduzione di 'Report'. "Hanno chiesto il mio licenziamento nel 2000 quando ritrovai l'intervista di Borsellino. Hanno tentato di farlo con l'inchiesta su Fallujah nel 2005, poi con la storia dell'Autogrill e adesso ci riprovano". "Non sono preoccupato, sono tranquillissimo perché ho la coscienza a posto. Sono 35 anni che sono in Rai, sono nato come assistente al programma, non ho avuto sponsor politici né di sindacato. Ho fatto il mio percorso grazie alle persone che ho incontrato sulla mia strada, Roberto Morrione e Milena Gabanelli", ha detto il conduttore. "Report è la trasmissione più premiata, io sono il giornalista più premiato della storia della Rai", ha poi rivendicato Ranucci, ricordando il suo percorso professionale. "Ho attraversato indenne oltre 240 atti di citazione, querele e mediazioni. Ho tenuto alto l'onore della Rai mettendo a repentaglio la mia vita, quella dei miei cari e anche dei miei inviati".

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