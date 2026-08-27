Pellegrini e Giunta, quarto anniversario di matrimonio: “Quante vite abbiamo vissuto?”

(Adnkronos) – "Quattro anni e quante vite abbiamo vissuto?", Federica Pellegrini celebra con queste parole e con un post sui social il quarto anniversario di matrimonio con Matteo Giunta. La campionessa olimpica e l'allenatore di nuoto si sono sposati il 27 agosto del 2022 a Venezia. Poi, due anni dopo, il 3 gennaio del 2024 è nata Matilde che li ha resi mamma e papà per la prima volta. E pochi mesi fa sono diventati genitori bis, quando il 2 aprile del 2026 è nata la seconda figlia, Rachele. "Poi incontri quegli occhi che sanno resistere ai tuoi. E comincia la sfida più bella che è a metà tra la voglia e la tortura. Auguri Tato mio", questo il post condiviso dalla Divina sui social a corredo di uno scatto in bianco e nero che ritrae un momento della cerimonia in Chiesa. Giunta ha risposto tra i commenti: "As long as you love me", "Finché mi ami". E nel suo profilo Instagram, l'allenatore di nuoto ha condiviso una foto scattata durante il giorno del loro matrimonio su una gondola: "4 anni e 2 meraviglie, buon anniversario amore mio", ha scritto con un cuore rosso.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)