Microsoft celebra i 25 anni di Xbox con un’edizione speciale della Series X

(Adnkronos) – Microsoft ha annunciato un'edizione speciale della Xbox Series X per celebrare il 25° anniversario del marchio. La console, denominata Xbox Series X25 Limited Edition, riprende il linguaggio estetico della Xbox originale del 2001, con una finitura traslucida verde che ricorda il colore storico della console a cui molti giocatori storici sono rimasti legati. A illustrare la scelta stilistica è Jason Ronald, vicepresidente della divisione dedicata alle console di nuova generazione, che ha sottolineato come sia la prima volta che un design traslucido viene applicato alla Series X. Secondo Ronald, il progetto vuole rendere omaggio alla storia del marchio senza rinunciare alle prestazioni tecniche della console attuale, che mantiene 1 TB di spazio di archiviazione. Dal punto di vista estetico, la X posta sul frontale della console si illumina di verde all'accensione, ed è accompagnata da un logo celebrativo per il 25° anniversario. Microsoft ha inoltre lasciato intendere che il modello nasconderà alcuni dettagli non immediatamente visibili, pensati come un piccolo omaggio alla community che ha accompagnato il marchio nel corso degli anni. Anche il controller riprende elementi storici del brand: i tasti ABXY tornano alla combinazione cromatica originale, mentre i grilletti dorsali richiamano i colori bianco e nero del controller Duke, il primo pad della console originale. Il retro e lo sportello della batteria sono completamente trasparenti, lasciando intravedere il logo XBOX in stile classico. Sia la console che il controller arriveranno sul mercato a novembre. Microsoft non ha ancora comunicato una data di uscita precisa né il prezzo di vendita.

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