Mattarella “Mediterraneo attraversato da violenze, speranza è futuro di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Desidero anzitutto rivolgere gli auguri a tutti gli atleti delle ventisei nazioni di tre Continenti che si apprestano a gareggiare e che si sono preparati, in vista di questa prestigiosa competizione, con impegno, determinazione e spirito di sacrificio”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio che sarà pubblicato domani dal Quotidiano di Puglia, in occasione dell’apertura dalla XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, a Taranto.

“Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati, nei diversi ruoli, per organizzare questo importante appuntamento dello sport internazionale – prosegue il capo dello Stato -. Il motto scelto per questi giochi – “Embrace the future” – esprime speranza. La speranza in un futuro che si vorrebbe di pace, sviluppo, tolleranza. Il Mediterraneo è oggi attraversato da conflitti, violenze, crisi migratorie. L’impegno va rivolto all’obiettivo di farlo tornare a essere fonte di civiltà, luogo del dialogo e del confronto, ambito di cooperazione internazionale e di solidarietà tra i popoli. I Giochi del Mediterraneo possono diventare, come si è augurato di recente Papa Leone XIV, “profezia di pace e fratellanza”. Un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza intendo dedicare agli abitanti della storica città di Taranto – custode di un patrimonio storico, culturale, artistico dì inestimabile valore – che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita: questi aspetti della loro condizione costituiscono un problema e, insieme, un impegno nazionale”.

“La scelta di Taranto come sede di un evento di carattere internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo manifesta il ruolo che la Città riveste nella Repubblica. L’augurio è che, a partire da questi giochi, Taranto torni ad “abbracciare il futuro”, conclude Mattarella.

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