Longevità tra Dna e ambiente, a Bologna esperti a confronto

(Adnkronos) – Il Dna rappresenta davvero un destino già scritto oppure ambiente, alimentazione, stili di vita e comportamenti possono incidere sull’attività dei nostri geni e, più in generale, sul nostro benessere? È attorno a questa domanda che Bologna, sabato 12 e domenica 13 settembre 2026, ospiterà due giornate internazionali dedicate a epigenetica, esposoma, medicina funzionale, biologia quantistica, intelligenza artificiale, nutrizione e longevità, riunendo decine di specialisti e professionisti della salute. Sono 2 appuntamenti distinti – informa una nota – ma collegati da un unico filo conduttore: approfondire il rapporto tra patrimonio genetico, ambiente e stili di vita e comprendere quale spazio possa assumere la prevenzione in una medicina sempre più attenta alla persona nella sua globalità. ‘Deus ex machina’ delle 2 giornate è Giorgio Terziani, Visiting Professor in Discipline del Benessere presso la Saint George School (Brescia), da oltre trent’anni impegnato sui temi della salute e del benessere, con particolare attenzione all’epigenetica, la branca della biologia che studia le modificazioni dell’attività dei geni che possono verificarsi senza alterare la sequenza del Dna. “Oggi viviamo in un mondo inquinato – afferma Terzani – Lo è il cibo che mangiamo, sempre più frutto di trasformazioni industriali, ma lo è anche l’acqua che beviamo e l’aria che respiriamo. Le microplastiche sono in tutti gli elementi del pianeta e i nostri corpi ne sono pieni. Così, l’epigenetica ci aiuta a capire quali siano i giusti stili di vita, come sia possibile difendersi da tutto questo e mantenere una buona salute”. La prima giornata, sabato 12 settembre, al The Sydney Hotel di Bologna – dettaglia la nota – sarà riservata ai professionisti della salute e avrà come titolo ‘Il Dna non è il tuo destino, nell’era della medicina quantistica e dell'esposoma”. Si tratta di un corso internazionale di aggiornamento teorico/pratico su epigenetica, biologia quantistica e intelligenza artificiale, durante il quale saranno affrontati temi che spaziano dall’impatto ambientale all’esposoma, dalla medicina funzionale al neurosviluppo, dalle virosi alla nutrizione e alla nutraceutica, fino al rapporto tra biofisica, nuove tecnologie e salute. La giornata comprenderà anche la presentazione e la formazione sull’utilizzo del dispositivo S-Drive, dedicato alla mappatura di fattori epigenetici, con interpretazione dei report e discussione di casi clinici, all’interno di un approccio multidisciplinare che coinvolgerà epigenetica, biofisica, biologia quantistica, nutrizione, nutraceutica, ambiente e asse intestino-cuore-cervello. Tra gli specialisti previsti nel programma ci sono Debora Cuini, Chiara Zagonel, Marcus Stanton, Katya Wulhfard, Giuseppe Napoli, Monica Greco, Bartolomeo Allegrini, Simona Nava e Guido Marini. Ci sarà spazio anche per il rapporto tra digitale e processi cognitivi con Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello sviluppo ed esperta di neuroscienze cognitive. Nel corso dell’evento sarà inoltre reso un tributo al professor Ernesto Burgio, al quale sono dedicate le giornate bolognesi. Il percorso proseguirà domenica 13 settembre all’Hotel Savoia Regency di Bologna – riferisce la nota – con il XXVII Congresso Internazionale 2026, dal titolo ‘Dalla cellula alla longevità nell’era dell’epigenetica’, dedicato a medicina funzionale, esposoma, epigenetica e impatto ambientale. Al centro del confronto ci saranno fisiologia e fisiopatologia, infiammazione e stress ossidativo, ipossia e ossigenazione, Dna mitocondriale, metilazione, telomeri, Pnei, neurosviluppo e neurodegenerazione, biofisica, nutrizione e nutraceutica. Il programma prevede, tra gli altri, gli interventi di Vincenzo Soresi, sul ruolo dei mitocondri nell’era dell’epigenetica, di Carlo Ventura sulla rigenerazione tissutale, di Mauro Miceli sul ruolo della nutraceutica nella metilazione e di Eugenio Luigi Iorio sulla modulazione fisiologica dell’ossigeno. Tornerà inoltre il tema del rapporto con il digitale attraverso l’intervento della Lucangeli, mentre Terziani e Kevin Negrete interverranno sulla ‘Formula Everett Storey’. “Mi piace essere particolarmente attento anche ai più piccoli – sottolinea Terzani – I primi 1000 giorni di vita, ad esempio, sono di fondamentale importanza, perché è proprio durante quel periodo che i bambini assorbono cibo ed acqua, ma anche informazioni e comportamenti che diventeranno poi parte integrante delle proprie abitudini. Oggi – osserva – abbiamo ragazzi obesi come in nessun altro Paese d’Europa, e tra i meno inclini al movimento, e quindi alla corretta percezione del proprio corpo. Sono solo 2 dei problemi su cui dobbiamo lavorare, e celermente, per recuperare il meglio delle nostre future generazioni”. L’attenzione ai comportamenti quotidiani, alla prevenzione e alla capacità di trasformare conoscenze sempre più complesse in informazioni comprensibili rappresenta anche uno dei punti di contatto tra i temi delle giornate bolognesi e l’attività di Salute.it e TuttoBene TV. “Viviamo una fase nella quale ai cittadini arrivano ogni giorno enormi quantità di informazioni sulla salute e sul benessere – sottolinea Roberto Feroli, Ceo di TuttoBene Tv e Project Manager di Salute.it – La sfida è riuscire a trasformare la conoscenza in consapevolezza e la consapevolezza in comportamenti quotidiani corretti. Ambiente, alimentazione, movimento, tecnologia e prevenzione sono dimensioni sempre più interconnesse. Comunicarle in maniera chiara, equilibrata e accessibile – puntualizza – significa aiutare le persone a diventare più attente e partecipi rispetto alla tutela della propria salute, evitando tanto gli allarmismi quanto le pericolose semplificazioni”. Aggiunge Terzani: “Sia nella giornata del sabato che in quella della domenica raccogliamo decine di specialisti e quasi mille iscritti. Sarà un weekend di formazione, a cui da quasi 30 anni dedichiamo molto tempo tra i tanti eventi di ogni anno perché – conclude – crediamo fortemente nelle logiche di attenzione necessarie ad avere uomini e donne in salute, fisica e mentale”.

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