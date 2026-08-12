L’ex tennista Roger Federer in vacanza a Taormina

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Roger Federer in vacanza in Sicilia per Ferragosto. La leggenda del tennis mondiale sta trascorrendo alcuni giorni di relax nell’isola, prima alle Eolie e adesso a Taormina.

Nella Perla dello Ionio il campione svizzero ha giocato anche una partita con Bernard Arnault, Ceo di LVMH, e con l’assessore allo Sport del Comune di Taormina, Mario Quattrocchi (maestro di tennis). Quest’ultimo ha espresso particolare “soddisfazione” a nome dell’amministrazione comunale per l’arrivo in città di Federer, che attraverso la sua presenza “dà ulteriore lustro a questo territorio”.

Federer è tornato ad impugnare la racchetta mostrando tutta la sua classe, tra gli applausi dei presenti. Nei giorni scorsi, sempre con la famiglia Arnault – Bernard Arnault e i figli – era stato a Ponza e ora ha deciso di concedersi un po’ di relax a Taormina, dove non ha risparmiato sorrisi e autografi agli appassionati.

Nella sua carriera, Federer ha conquistato 103 titoli Atp in singolare (secondo di tutti i tempi nell’era Open), tra cui 20 tornei del Grande Slam, 6 Atp Finals e 28 Masters 1000, oltre a un oro olimpico in doppio e 310 settimane complessive trascorse al numero 1 del ranking mondiale.

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